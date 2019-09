Evjen (19) solgt til AZ – blir tidenes dyreste Glimt-salg

Bodø/Glimts stortalent Håkon Evjen er klar for nederlandsk fotball og AZ Alkmaar.

Administrerende direktør i Bodø/ Glimt, Frode Thomassen, bekrefter overfor TV 2 at Håkon Evjen har skrevet under en fire og et halvt år lang kontrakt med den nederlandske fotballklubben. Kontrakten gjelder fra 1. januar 2020, noe som betyr at Evjen fullfører sesongen hos medaljejagende Bodø/ Glimt.

Etter det TV 2 Sporten erfarer betaler AZ hele 25 millioner kroner i overgangssum for 19-åringen. I tillegg har Glimt sikret seg opsjoner ved et videresalg i overgangsavtalen.

Det betyr at Håkon Evjen blir den dyreste spilleren som er blitt solgt fra Glimt gjennom tidene.

– Akkurat nå føles det bra ut og jeg er glad. Jeg tror dette kan bli veldig spennende, sier en fornøyd Håkon Evjen til Glimts hjemmeside.

– AZ Alkmaar har tatt meg godt i mot. Det er en profesjonell klubb som tar vare på unge spillere. De har gode fasiliteter, og en klubb som er blant de topp fire i nederlandsk divisjon. Jeg trives godt i Bodø/Glimt, men dette er en fint steg for meg å ta, fortsetter Evjen.

Blir tidenes dyreste Glimt-spiller

Evjen dro rett fra oppgjøret mot Stabæk og til Amsterdam for å gjennomføre medisinsk test og for å fullføre sine personlige betingelser. Han blir presentert for sin nye klubb tirsdag ettermiddag. Evjen returnerer til Bodø på onsdag og skal delta på trening. 19-åringen fullfører dermed sesongen for Glimt, før han slutter seg til AZ i januar.

Administrerende direktør Frode Thomassen i Bodø/Glimt er glad for at stortalentet fullfører sesongen for hos gultrøyene.

– Det var en viktig del og betydningsfull del av avtalen mellom klubbene, sier Frode Thomassen til TV 2 Sporten.

Han er fornøyd med de økonomiske rammene for salget.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen som er gjort. Det har pågått samtaler over en stund og det har vært en veldig fin dialog mellom de to klubben og Håkon Evjen, sier Thommassen.

– Måtte ikke selge

Håkon Evjen har gått gradene fra Narvik og Mjølner før han endte opp i Bodø/Glimt. Det har han utviklet seg i rekord fart og er blitt beskrevet som en uslepen diamant. Tidligere er han er blitt linket til Premier League-gigantene Manchester United og og Manchester City.

– Det er veldig artig at Håkon får starte karrieren i AZ Alkmaar, og vi tror at dette er den rette arenaen for han nå, understreker Thomassen.