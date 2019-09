Afghanistan:

26 mennesker drept under presidentens valgmøte

SELVMORDSANGREP: Afghanske styrker er på plass etter et selvmordsangrep som skjedde i nærheten av den amerikanske ambassaden i Kabul tirsdag. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Minst 26 mennesker er drept i et selvmordsangrep mot et valgkamparrangement med president Ashraf Ghani i Afghanistan. I Kabul ble 22 drept i et annet angrep.