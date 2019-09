18-åring arrestert: Ville «skyte 400 personer for moroskyld»

En samtale 18 år gamle Alexis Wilson hadde med en kollega på pizzeriaen hun jobbet på, førte til at hun nå er arrestert.

Det var fredag at Wilson tok en medarbeider til side for å fortelle om et nytt våpen hun hadde skaffet seg, det skriver Washington Post.

18-åringen skal så ha vist frem en mobilvideo av at hun avfyrte skudd med en AR-15, skriver TV-kanalen KTUL.

Deretter hevder Wilsons kollega at 18-åringen fortalte at hun foraktet folk på skolen sin, McAlester videregående skole, og at hun ønsket å «skyte 400 personer for moroskyld».

Ifølge Washington Post har 18-åringen tidligere blitt utvist fra McAlester, som ligger i Pittsburg, Oklahoma, for å ha båret kniv på skolen samt for å ha hatt hakekors på flere eiendeler.

Arrestert

Uttalelsene og videoen bekymret Wilsons medarbeider. Hun rapporterte hendelsen til sjefen på pizzarestauranten, som videre varslet politiet.

Senere samme kveld oppsøkte politiet 18-åringen i hennes hjem.

Mandag opplyste sheriffkontoret i Pittsburg County at Wilson er arrestert etter å ha kommet med terrortrusler mot McAlester videregående skole.

Til TV-kanalen KTUL sier sheriff Chris Morris i Pittsburg at de tar hendelsen alvorlig. Han poengterer også sjeldenheten av at en kvinne arresteres i en slik sammenheng.

– Det er sjelden, det er annerledes. Jeg kjenner ikke til at andre kvinner har blitt anklaget for dette, sier han til TV-kanalen.

Uvanlig

FBIs liste over aktive skyteepisoder i USA fra 2000 til 2017, viser at kvinner kun var involvert i ni av 250 hendelser.

I USA har kongressen definert en masseskyting som en enkelthendelse hvor tre eller flere personer blir drept, skriver Sky News, men det er også en vanlig definisjon at minst fire personer blir skutt.

Av 114 masseskytinger mellom 1982 og mai 2019, stod menn bak 110 av dem.

– Menn står bak en overveldende majoritet av masseskytinger, i hovedsak av de samme grunnene som at de står bak flesteparten av voldelige kriminelle handlinger, sa rettspsykiater Dewey G. Cornell til CNN i 2018.

Videre forklarte han at årsaken er en intrikat miks av evolusjonær utvikling og psykososiale faktorer.

– Menn har en tendens til å være mer aggressive og å ha mindre empati enn kvinner, og menn i vanskelige situasjoner later til å være mindre villige til å be andre om hjelp, uttalte han.