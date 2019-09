Deila: – Klubben er på et helt annet nivå enn da vi tok over

Optimismen var stor da Ronny Deila sommeren 2016 tok over Vålerenga.

Plassen i Eliteserien ble etter hvert berget, klubben skulle endelig få sin nye stadion – og Ronny Deila gikk langt i å love VIF-supporterne at klubben med ham skulle kjempe i toppen av norsk fotball.

Status tre år senere er imidlertid dyster lesning for Vålerenga.

I vinter omtalte TV 2 store økonomiske problemer i Vålerenga. Dagbladet rapporterte om underskudd på 30 millioner kroner i 2018.





På ny stadion håpet Vålerenga på publikumsboom og økt interesse. Status er at klubben i år har solgt færre billetter enn den siste sesongen på Ullevaal.





Målet i år var topp fire på tabellen. Status hittil er 8.-plass – og akkurat for øyeblikket er Vålerenga det svakeste laget i Eliteserien.

– Det er tungt å tape fotballkamper, spesielt når rekken er så lang. Du blir helt utmatta etterpå. Du blir sliten av det. Samtidig er det bare å brette opp ermene, sier Ronny Deila til TV 2.

For selv om det er lett å finne tak i de negative sidene, går ikke Ronny Deila med på at alt er negativt i klubben om dagen. Tvert imot mener Vålerenga-sjefen at det skjer mye positivt i klubben – og at det derfor er grunn til optimisme.

– Jeg er ikke i tvil om at vi har tatt klubben i riktig retning. Uansett hva som skjer videre, så er klubben på et helt annet nivå enn da vi tok over. Og så har vi fortsatt et mål om å gjøre klubben til et topp tre-lag, sier Deila.

Han får støtte av Erik Espeseth, Vålerengas daglige leder som kom til klubben sammen med Deila i 2016.

– Jeg mener vi er på rett vei. Det er veldig mange piler som peker i riktig retning. Men så føler jeg at de siste sju kampene ødelegger helhetsinntrykket for året i år, sier han.

Svakere poengsnitt i år

Ser man bort i fra de siste sju kampene har Deila og Espeseth tallenes tale på sin side når de mener klubben er i utvikling:

I 2016 unngikk Vålerenga nedrykk da Deila overtok på sommeren. I 2017 sørget 39 poeng for 8.-plass. I fjor holdt 42 poeng til 6.-plass.

Samtidig har VIF-patrioter aldri vært fornøyd med å ta små steg. Åttendeplasser og sjetteplasser har aldri vært nok.