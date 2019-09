Bilder fra stedet viser tre vogner som har sporet av og kjørt videre tvers over sporene.

Hendelsen fant sted nær stasjonen Hung Hom i Kowloon. På disse sporene går det forbindelser til fastlandet Kina.

500 passasjerer måtte evakuere ut gjennom en knust dør, og over sporene for å komme seg til trygghet, melder The Guardian.

Åtte personer meldte om skader da de ankom porten til stasjonen.

Grunnen til avsporingen er ukjent, men det er foreløpig ikke snakk om noe mistenkelig.

– Vi utelukker ingen muligheter, men på dette tidspunktet spekulerer vi ikke i noen spesielle teorier, sier talsmann for transport, Frank Chan, på en pressekonferanse.