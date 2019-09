Raja skaper igjen bølger med en kronikk i Aftenposten.

I innlegget fastholder Abid Raja bruken av ordene «brun propaganda» og utfordrer Erna Solberg til å ta avstand fra Frps retorikk om snikislamisering. Han sier det stinker av Frps retorikk.

– Dette er karakteristikker som går langt over grensen, sier Frp-lederen i en skriftlig uttalelse.

Vil fokusere på politikk

– Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp. Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med FrP, så får de ta konsekvensene av det, sier Jensen.

– Jeg vil bruke tiden min på å få gjennomført mer FrP-politikk. En streng innvandringspolitikk som har gitt rekordlave asylankomster og en integreringspolitikk som stiller krav og gir muligheter, bygge veier og få ned bompengebelastningen i by og bygd, redusere skattetrykket, samt få matlukten tilbake på sykehjem, for å nevne noe.

– Handler om posisjonering

Også andre sentrale Frp-politikere TV 2 har snakket med rister på hodet over Rajas siste utspill. De mener det er ufint å anklage statsministeren for fravær i debatten, når hun forsøker å roe gemyttene mellom regjeringspartiene.

– Abid Raja er kun opptatt av én sak. Det er Abid Raja. Dette handler ikke om snikislamisering eller bilder på Facebook. Det handler ikke om politiske saker. Det handler kun om posisjonering for å bli leder i Venstre. Han ønsker det så mye at han ikke har noen problemer med å dra statsministeren inn i Venstres interne problemer, sier stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp) til TV 2.

Venstre-støtte

Venstres leder Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere innlegget ut over at hun nå ønsker å dempe konflikten. Venstres stortingsrepresentant Carl-Eirik Grimstad sier imidlertid at Venstre støtter Abid Raja hundre prosent.

– Påstandene at han gjør dette som et ledd i en intern maktkamp om lederjobben i Venstre er absurde og personlig trakassering av Raja, sier Grimstad til TV 2.

Også han tar sterk avstand fra begrepet «snikislamisering», som Frp-leder Siv Jensen kom med i valgkampen.

– Det er et ekkelt begrep som Frp hadde lagt i sin mørkeste skuff for å komme inn i regjering. Så trekker de det fram igjen når det går dårlig i valgkampen, sier Grimstad.