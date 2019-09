– Hun var blond og bimboaktig

Influenser Sophie Elise Isachsen og God kveld Norge-programleder Dorthe Skappel var begge deltakere under fjorårets sesong av Skal vi danse på TV 2.

Det skulle være starten på et noe uvanlig vennskap.

– Jeg ble kjent med Dorthe der. Hun var en veldig rolig og behagelig person, og jeg var ekstremt nervøs. Men det var hun også. Jeg syntes det var trygt å være rundt henne, og vite at hun er en stødig figur selv om hun var så nervøs, forteller Sophie Elise til God morgen Norge.

Hadde fordommer

Dorthe legger ikke skjul på at hun hadde sterke fordommer mot Sophie Elise før konkurransen.

– Jeg var blant dem som dømte dama nord og ned. At hun var blond og bimbo-aktig. Og jeg tok så inderlig feil. Det var virkelig en av de største åpenbaringene jeg noen gang har hatt, fordi dama er klok, morsom, spennende og hardtarbeidende, sier hun til God morgen Norge.

GODE VENNER: Under fjorårets sesong av Skal vi danse på TV 2 ble Sophie Elise og Dorthe gode venner. Foto: sophieelise.blogg.no

24-åringen sjokkerte alle da hun valgte å trekke seg midtveis i programmet. Da stilte Dorthe opp.

– Jeg fikk en veldig fin melding fra Dorthe, og hun viste veldig mye forståelse for det. Jeg tror Dorthe så meg som jeg var i den prosessen; litt skjør, sier influenseren, og forteller at det er hyggelig å kunne motbevise fordommene, selv om hun helst skulle vært de foruten.

– Noen synes nok at jeg ikke er morsom og kul, men jeg føler jeg er en god person uansett. Fordommer har man vel mot mange, men kanskje litt ekstra mye mot meg på grunn av utseende mitt.

Fikk en felles interesse

De to venninnene forteller at Dorthe alltid strikket før de gikk ut på parketten for å danse foran det norske folk. Det vekket interessen til Sophie Elise.

– Jeg var veldig nysgjerrig på det, og hva det gjorde for henne. Jeg spurte henne en del om det, sier hun.

Influenseren selv hadde lite erfaring med strikking. Hun lærte det grunnleggende på barneskolen, og har en mormor som er svært glad i å strikke.

– Hun har spurt om det er noe jeg kunne ha gjort, sånn at vi kunne gjøre noe i sammen. Men jeg har alltid tenkt at det ikke er noe for meg og at det er for vanskelig, men så lærte jeg etter hvert at det er ikke vanskelig i det hele tatt, sier hun.

Sophie Elise bestemte seg for å sende en melding til hennes 34 år eldre venninne for å spørre om hun kunne lære henne å strikke, og om hun kunne lage sin egen genser. Det var Dorthe skeptisk til i starten.

– Jeg var redd for at det bare skulle være enda en blogger som ville selge noe, men hun har vist ordentlig interesse for det, sier hun.