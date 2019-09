– Jeg kunne gått istedenfor å bruke elsparkesykkel

Stensland mener de elektriske sparkesyklene har kommet for å bli, og mener ikke politikere burde regulere bruken av elsparkesykler.

– Jeg syns dette blir litt rart, det er ikke en så stor andel mennesker som bruker elsparkesyklene. Det er ikke sånn at folk ikke går lenger, sier Stensland.

Han mener det blir feil å problematisere at elsparkesykler går utover folkehelsen.

– Spørsmålet er hvilket ansvar vi politikere skal ta? Skal vi begrense bruken av elsparkesykler eller lage forbud? Det blir det samme som å si at man går mindre dersom man bruker sykkel, mener Høyre-politikeren.

HØYRE: Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland. Foto: PETER MYDSKE

– Ta ansvar selv

Stensland mener det er folk selv som må ta ansvar for sin egen helse.

– Dette er et tiltak som gjør hverdagen enklere for folk, så får de ta ansvar for egen helse, sier Stensland og legger til:

– Det blir nesten parodisk å kalle dette et folkehelseproblem. Det er tvert om. Elsparkesyklene gjør heller at folk er ute i friluft istedenfor å sitte på trikken.

Han mener sparkesyklene gir fleksibilitet, og er et hjelpemiddel som gjør at folk får en enklere hverdag.

Er lei

Stensland har sett seg lei på at det stadig kommer forespørsler fra folk om at politikere må legge til rette for mer aktivitet i hverdagen for folk flest.

– Folk må ta ansvar for seg selv. Man kan ikke vente på at folk på Stortinget skal be deg om å gå, du må gå selv. Folk må selv ta på skoene og gå ut døra, så kan de nyte turstiene vi har laget for dem, sier Stensland.

Han mener det er et steg mot å stoppe den teknologiske utviklingen dersom man forbyr hjelpemidler som elsparkesykkelen.

– Stillesitting er ikke bra, men det er langt fra stillesitting til å skulle regulere elsparkesykkelbruken, sier Stensland.

Forbud i Trondheim

Han mener det viktigste er at folk tar innover seg at man får dårligere helse dersom man ikke er i aktivitet.

– Vi kan ikke stoppe utviklingen i samfunnet, avslutter han.

Et sted politikere derimot har tatt grep for å begrense elsparkesyklene er i Trondheim.

I august besluttet formannskapet at utleie av de elektriske sparkesyklene på kommunal grunn skulle stoppe med umiddelbar virkning.

Fra 1. september ble Trondheim den første kommunen i Norge som krever retningslinjer for utleie.

De to retningslinjene som må på plass for at sparkesyklene kan komme tilbake til byen er en avtale mellom utleier og kommune, og faste parkeringsplasser for de elektriske syklene.