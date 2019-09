Mener drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) var rasistisk motivert

Tidligere tirsdag ble det klart at Johanne Zhangjia Ihle Hansen (17) døde av tre skudd mot hodet og et skudd mot brystet.

– Alle skuddene var dødelige, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til TV 2.

17-åringen ble drept av sin stebror før han dro til Al-Noor-moskeen i Bærum for å begå et terrorangrep.

Rasistisk motivert

Tirsdag holdt politiet en pressekonferanse hvor de opplyste videre om etterforskningen.

Da fortalte de blant annet at de har fått styrket teorien om at Manshaus drepte stesøsteren sin fordi hun var av asiatisk opprinnelse.

Kraby forteller at siktedes forklaring samt tekniske funn underbygger denne teorien.

– Det støtter versjonen om at hun ble drept ut fra det gjerningsmannen oppfatter som rase fordi hun var av asiatisk opprinnelse, sier politiadvokaten til TV 2.

Bedre oversikt

Politiet har nå fått et mer detaljert bilde av hendelsesforløpet. Tidsrommet for at 17-åringen ble drept er begrenset til etter klokken 14 og litt før klokken 15 på dagen.

– Det er et tidsvindu på cirka 45 minutter hvor det må ha skjedd, sier Kraby.

– Betyr det at dere begynner å få et klarere bilde av tidsforløpet og hendelsesforløpet?

– Det gjør det absolutt. Tidslinjen som vi hele tiden jobber med blir nå stadig mer detaljert, sier han.

Kraby forteller at det som kommer frem i obduksjonsrapporten samsvarer med det som har kommet frem i avhør samt resultatene fra politiets kriminaltekniske undersøkelser.

I alt ble det brukt tre våpen, forteller politiadvokaten.

– Et ble funnet i bilen hans og to ble funnet i moskeen, sier han.

Vurderes av sakkyndige

Det er oppnevnt tre sakkyndige som skal gjøre en psykiatrisk vurdering av Philip Manshaus. Oslo politidistrikt har bedt om en fullstendig psykiatrisk vurdering av den draps- og terrorsiktede 21-åringens mentale helse.

– Siktede ønsker enn så lenge ikke å gi forklaring til politiet og det må vi forholde oss til. Han ønsker imidlertid å snakke med de tre sakkyndige og vi avventer den videre prosessen der, sier Kraby.

De tre psykiaterne har fått frist til 7. november med å ferdigstille sitt mandat.

– Er det så langt noe som viser om han er tilregnelig eller ikke?