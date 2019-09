Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble kjent i august 2018 for å ha startet skolestreik for klimaet.

Initiativet har blitt en bevegelse blant unge i hele verden, og kalles Fridays for future.

I natt mottok Thunberg prisen "Ambassador of Conscience Award" fra Amnesty International.

Prisen er organisasjonens gjeveste pris for menneskerettighetsarbeid.

Under takketalen dedikerte Thunberg prisen til alle som er en del av bevegelsen.

– Denne prisen er for alle de unge menneskene over alt på jorden som sammen utgjør bevegelsen kalt Fridays for future, sier hun.

– Vi kjemper for våre liv. Men ikke bare det, vi kjemper også for våre fremtidige barn og barnebarn.

Tidligere mottakere av prisen er blant andre Nelson Mandela, Malala Yousafzai og Alicia Keys.