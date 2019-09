Rettssaken mot den 33 år gamle litaueren startet i Vestfold tingrett i Larvik mandag.

Mannen er tiltalt for uaktsomt drap, for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, samt å ha kjørt i beruset tilstand og forårsaket en trafikkulykke i Ekebergtunnelen i Oslo.

Den mest alvorlige hendelsen var da han kjørte ned et ektepar på et fortau i Sandefjord om kvelden den 12. april i år. Kvinnen døde.

Mannen erklærte seg ikke skyldig i uaktsomt bildrap. Han erkjenner de faktiske forhold, altså at han satt i bilen og traff ekteparet der de gikk, men han sa selv at han ikke kunne gjort noe annerledes.

– Jeg kjørte bare helt vanlig. Så dukket det opp to personer foran meg, og jeg klarte ikke svinge unna, sa han.

– Uaktsomt

Aktor Magnar Pedersen kjøper ikke tiltaltes argumentasjon.

– Dette er en rolig vei. Fartsgrensen er 50 kilometer i timen. Da havner du ikke ut av veien, over grøfta og opp til fortauet der du meier ned et ektepar, sier han til TV 2.

– Han har handlet grovt uaktsomt, sier han.

Mandag forklarte også den fornærmede enkemannen seg. Han fortalte at han og kona var ute og gikk en kveldstur, da de plutselig ble truffet av en bil.

– Den kom så fort, jeg hørte ikke bilen engang før jeg var truffet, sier han.

Da han kom til seg selv, så han kona ligge livløs i grøfta, mens han selv var skadd. Kona ble erklært død på stedet, mens han selv fikk en skade i et bein.

Påstand

Aktor la ned påstand om ett år og to måneders fengsel tirsdag, og han ba også om at litaueren blir fratatt førerkortet for livet.

Tiltalte vil også bli erstatningsansvarlig overfor familien, og bistandsadvokaten ba om 200.000 kroner i oppreisning tirsdag.

Samtidig vil han, dersom han blir dømt til fengselsstraff, sannsynligvis bli utvist fra Norge og Schengen for resten av livet.

– Utledningsmyndigheten blir varslet, også vil de følge med på når han er ferdig sonet. Da blir han overtatt av dem og sendt ut av landet, sier Pedersen.

Tirsdag var rettssakens siste dag.