Det har vært snakk om dem lenge. De selvkjørende bilene. Vi har sett konsepter med rare antenner på taket, Og det har blitt mye oppstyr rundt selvkjørende biler som har krasjet. Enn så lenge her det liksom blitt med det.

Inntil nå. Den måtte jo bare komme til slutt. Og her er den. Den aller første selvkjørende bilen fra Volvo.

Denne uken rullet nemlig Volvo første selvkjøringsklare produksjonsbil av båndet ved fabrikken i Gøteborg. Bilen, en Volvo XC90, er en pre-produksjonsbil som Volvo har utviklet sammen med Uber.

Uber og Volvo har samarbeidet siden 2016 og laget flere prototyper for å sette fart på selskapenes utvikling av teknologi til selvkjørende biler. Bilene på bildet over er i kombinasjon med Ubers selvkjørende system, i stand til å kjøre helt av seg selv.

Skal levere tusenvis av biler

En pre-produksjonsbil lages som et siste steg før fullskalaproduksjon av en bil starter. Volvo skal lage et begrenset antall biler som Uber nå skal bruke til testing og verifisering, før masseproduksjonen av de selvkjøringsklare bilene som Volvo skal levere til Uber starter senere i år.

Volvo har utstyrt en XC90 med sentrale sikkerhetsfunksjoner som gjør at Uber enkelt kan installere sitt eget selvkjørende system. Dette skal i fremtiden gjøre det mulig for Uber å ha selvkjørende biler i sitt eget nettverk, og bruke disse i en autonom samkjøringstjeneste.

Målet med samarbeidet er at Volvo skal kunne levere flere titalls tusen basisbiler med plattformer som er klargjort for selvkjøring de neste årene.

Her smeller Volvoen i veggen – rett foran øynene våre

Prototyper av selvkjørende biler har vært testet ut i flere år allerede. Nå er det er – på ordentlig.

30 prosent selvkjørende om 5 - 6 år

– Vi tror selvkjørende teknologi vil gjøre det mulig for oss å forbedre trafikksikkerheten ytterligere og det er selve fundamentet i selskapet vårt.

– Innen midten av det neste tiåret forventer vi at en tredjedel av salget vårt vil være fullstendig selvkjørende biler. Samarbeidet med Uber understreker vår ambisjon om å være den foretrukne leverandøren for de ledende ridehailing-selskapene i verden, sa Håkan Samuelsson, CEO og president i Volvo Cars da bilen ble vist fram for første gang tidligere i år.

Bilen er utviklet på Volvos SPA2-plattform og kommer med utstyr og egenskaper som gjør at man kan installere selvkjøringssystemer i bilen, og dermed bruke bilene som for eksempel robot-taxier.

På denne Volvoen er alt er nytt – bare ikke navnet

Blant de første i verden

Blant de viktigste funksjonene til Volvos selvkjørende biler er reservesystemer for både styring, bremser og batteri. Reservesystemene er designet til å stoppe bilen på en sikker måte dersom hovedsystemene av en eller annen årsak slutter å fungere.

I tillegg til dette, har bilen en rekke sensorer på både innsiden og utsiden. Sensorene er tilpasset til Ubers selvkjørende systemer og skal bidra til at bilen kan manøvrere trygt i et urbant og hektisk miljø.

Volvo XC90 er en av de første selvkjøringsklare produksjonsbilene i verden og gir et innblikk i teknologien som vil være tilgjengelig når Volvo lanserer den nye SPA2-plattformen på forbrukermarkedet tidlig på 2020-tallet.

Her ligger det også an til helelektriske biler. Det er ingen hemmelighet at Volvo også har kommet langt i å utvikle en elektrisk XC90.

Les også: Denne Volvoen var drømmebil for mange på 60-tallet

Se video av den selvkjørende Volvoen under: