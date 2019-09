– Ser ingen grunn til bedring med eieren som er der nå

Se Newcastle-Brighton lørdag fra 18.00 (kampstart 18.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Ikke bare er Alan Shearer en legende som spiller i Newcastle. Tidenes Premier League-toppscorer stod på tribunen på St. James' Park i oppveksten og har alltid vært supporter av klubben han banket inn mål for.

Og akkurat for øyeblikket er kjærligheten til gamleklubben en grunn til frustrasjon for Alan Shearer.

– Når du ser hvor klubben var for mange år siden, da den kjempet om Premier League-tittelen og cupfinaler, så er det ikke den samme klubben nå lenger. Og det vil det heller ikke bli, sier Shearer.

Status etter fem serierunder av den nye sesongen er fire poeng, og det gir foreløpig nedrykksplass for Steve Bruces mannskap.

I flere år har frustrasjonen vært stor blant supporterne i Newcastle. Eier Mike Ashley har fått det glatte lag for ikke å ville bruke penger.

– Klubben vil ikke bli det den var igjen fordi målet nå er å overleve i Premier League. Det er det klubben gjør. Og det er tungt for fansen å se, sier Shearer.

– Frykter du nedrykk?

– Ja, jeg gjør det, sier mannen med 260 Premier League-scoringer totalt - mer enn noen andre.

Ser ikke muligheter for bedring

Alan Shearer er heller ikke særlig optimistisk med tanke på en snarlig bedring i klubben han er så glad i.

– Nei. Jeg ser ingen sjanser for at det ikke skal fortsette på samme måte, slår han fast og følger opp:

– Kjenner du noen som har 350 millioner og kan kjøpe Newcastle?

Shearer tror nemlig ikke klubben blir solgt med det første.

– Noe er bare til salgs om du har en villig selger. Jeg har ikke noe håp om at det vil skje, jeg tror ikke det vil skje. I så fall hadde det skjedd for mange måneder siden, sier Shearer.

– Forventer ikke å slåss med City

Den nå 49 år gamle tidligere storscoreren - som for øyeblikket jobber som BBC-ekspert i dekningen av Premier League – opplever ikke at Newcastle-fansen er for kravstore.

– Det forventer ikke at vi skal være der oppe og utfordre Manchester City og Liverpool. Men de forventer at klubben skal være konkurransedyktig, sier Shearer.