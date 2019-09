Barnebarnet ble tvangsadoptert: – Jeg får ikke skjemme ham bort

Ringerike kommune ønsker ikke å kommentere saken siden det er staten som er klaget inn til Menneskerettighetsdomstolen.

– Vanskelige avveininger

TV 2 har sendt flere spørsmål til Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad.

– Vil statsråden beklage overfor Trude Lobben?

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært svært krevende for den biologiske moren. Saker om adopsjon etter barnevernloven innebærer alltid vanskelige avveininger, der hensynet til de biologiske foreldrene må veies opp mot hva som er det beste for barnet, skriver Ropstad.

Barne og familieministe, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix Foto: Ryan Kelly

Han skriver videre at de tar denne dommen på stort alvor, og at kjernen i dommen er at tingretten ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering av saken for syv år siden

– Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen, skriver Ropstad.

– Hvordan ser du på forslaget om å nedsette en uavhengig barnevernkommisjon?

– Selv om mye har blitt gjort for å styrke barnevernet siden 2012, kjenner vi godt til utfordringene i barnevernet, skriver Ropstad.

Grundige vurderinger

Han forteller at det har vært flere grundige gjennomganger av barnevernet de siste årene, og at de kontinuerlig jobber med tiltak for å gjøre barnevernet bedre.

– Samtidig må vi vurdere grundig om vi har den kunnskapen vi trenger for å utvikle et barnevern som gir et best mulig tilbud til barn og familier i hele landet. Det vil vi se på nærmere fremover, framholder statsråden.

I forslaget til ny barnevernlov foreslås endringer i reglene om kontakt og samvær.

– Vi foreslår også å lovfeste kravet om at det må foreligge særlig tungtveiende grunner for å vedta adopsjon. Dette følger av gjeldende rett, men foreslås nå tydeliggjort i loven, skriver statsråden.

At så mange barnevernssaker fra Norge er tatt inn til behandling i Menneskerettighetsdomstolen kommenterer han slik:

–Vi forholder oss til de sakene som EMD tar til behandling, og følger dem grundig opp fra vår side. Hver sak må imidlertid vurderes konkret. Det er for tidlig å si noe sikkert om betydningen av denne dommen for de øvrige norske barnevernssakene som er brakt inn for EMD.