«Forstoppet» treåring ble sendt hjem fra legen 11 ganger – døde i mammas armer

I juni tok britiske Eilish Flanagan med seg datteren Aoife (3) til legen, etter at jenta hadde klaget over smerter i magen.

Hver gang ble de sendt hjem igjen med beskjed om at jenta sannsynligvis bare var forstoppet.

Eilish sier at hun tok med seg Aoife til fastlegen, legevakten, akutten og spesialister totalt 11 ganger før det ble slått full alarm.

– Hun hadde vært inn og ut av sykehuset med forskjellige infeksjoner og problemer, men de bare fortsatte å fortelle oss at hun hadde vanlig barneforstoppelse, sier hun til Essex Live.

Eilish sier at hun visste at det var noe galt.

– Hun hadde smerter andre steder i kroppen, men legene undersøkte henne aldri, sier hun, og forteller at legene spurte henne om hvorvidt Aoife fikk sunn mat og var i aktivitet.

ENERGI: – Aofie var et «wild child», sier moren hennes. Foto: Aofie's Bubbles

Svulst blokkerte tarmen

Det skulle vise seg at Aoife hadde en stor svulst i leveren som blokkerte tarmen.

Først da jenta var blitt overført til Great Ormond Street Hospital i London, ble dette avdekket ved et enkelt røntgenbilde.

Aoife hadde såkalt germinalcellekreft.

Tilstanden er enkel å behandle – hvis den blir oppdaget tidlig.

I tidlige faser holder det vanligvis å operere bort svulsten, men det var altfor sent for Aoife.

Hun ble satt på cellegift, men livet stod ikke til å redde.

7. juli – bare noen dager etter at hun fikk diagnosen – døde treåringen i morens armer på Southend University i Essex.

– Det var helt uventet. Hun fikk et stort hjerteinfarkt. Jeg holdt henne fordi jeg visste at noe var galt med henne. Hun døde i armene mine, sier Eilish.

– Kjempet med hele kroppen

Eilish mener at legene aldri ga jenta noen sjanse.

– Det var for sent, sier hun, og forteller at Aoife hadde gått kraftig ned i vekt på kort tid.

– Likevel hadde hun mot i seg, og hun kjempet med hele kroppen. Hun var så modig, sier hun.

Aofie elsket å ri, og hadde shetlandsponnien Bubbles.

SELFIE: Aofie og Eilish sammen på et bilde før jenta ble alvorlig syk. Foto: Aofie's Bubbles

Navnet på ponnien har gitt navnet til stiftelsen Aoife's Bubbles. Målet er å skape oppmerksomhet rundt den sjeldne kreftformen.

Med innsamlede midler fra GoFundMe-siden sin, ønsker hun å kjøpe et hus hvor barn med diagnosen kan komme og leke sammen med foreldrene sine, og få råd og veiledning.

Pengene skal også brukes til opplæring av helsepersonell.

– Det jeg ønsker å gjøre veldig, veldig tydelig, er at dette ikke handler om at jeg er sint og ønsker kompensasjon, men at jeg ønsker en stor og positiv forandring. En nødvendig forandring. Endring for å redde unge liv, skriver Eilish på Aoife's Bubbles' nettside.