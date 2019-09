– Jeg har aldri vært noen andre enn meg selv. På godt og vondt

Det var en emosjonell Suzann Pettersen som møtte TV 2 etter at hun søndag offentliggjorde at hun legger opp som golfspiller.

Hilsener har strømmet på, og «Tutta» er rørt over tilbakemeldingene.

– Det er så mange ord og det er så mange hyggelig meldinger, også fra mine argeste konkurrenter gjennom tidene, sier en gråtkvalt Pettersen.

Det er en lang karrière hun nå har satt punktum for. Når hun nå skal tenke tilbake på alle minnene, blir det fort følelsesladet. Spesielt når hun tenker på alle som har hatt en viktig rolle gjennom karrièren hennes og meldingene de har kommet med de siste døgnene.

– De setter veldig pris på den jeg har vært. Jeg har på en måte aldri vært noen andre enn meg selv, på godt og vondt. Jeg har prøvd å svare på absolutt alle som jeg har fått melding av, fordi alle fortjener sin del av den kaken og jeg ville ikke vært der uten noen av dem. Og ikke minst alle som har hjulpet meg på veien, forteller Pettersen før hun må stoppe opp og la tårene komme.

– Evig takknemlig

Av meldingene som har kommet de siste dagene gjorde særlig en hilsen fra Olympiatoppens Arne Riise et ekstra sterkt inntrykk.

Riise har vært en viktig støttespiller for Tutta i en årrekke. Og da han sendte en motivasjonhilsen til henne og resten av laget, rørte det noe i henne.

– Jeg tror jeg har hørt på den hundre timer i løpet av de timene jeg lå i sengen mellom slagene og prøvde å bli frisk. Han beskrev på en måte hvem jeg er og hvorfor jeg ble plukket ut til laget. Det er sånne ting som på en måte har gitt meg mye ro opp igjennom årene, å ha de riktige menneskene rundt deg til enhver tid, forklarer Pettersen og legger til:

– Ja, jeg har sikkert vært beinhard å jobbe for, og å jobbe med. Men det er fordi jeg krever 110 prosent av meg selv, og jeg har vært likeså med de jeg har hatt med meg og rundt meg. Som sagt, jeg er evig takknemlig for all den hjelp og kompetanse jeg har fått på veien.

La opp som helt

Det siste hun gjorde i karrieren var å bli helt da hun avgjorde Solheim Cup søndag til Europas fordel. To dager senere beskriver hun øyeblikket som en «ut av kroppen-opplevelse» og forteller at hun har sett klippet fra seieren «en million ganger».

– De andre spillerne kom løpende mot meg og sa: «This is it, we got it!». Jeg svarte: «Hæ? Vant vi?», mimrer Tutta og fortsetter:

– Rammen ble bare for eventyraktig, bedre enn dette blir det ikke. Jeg kommer aldri til å toppe dette på egenhånd, da var det bare til å si takk for nå. For nå kan jeg virkelig gi meg med flagget til topps.