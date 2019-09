I en kronikk i Aftenposten tirsdag skriver Raja at det ikke er noen anstendighet over retorikken til Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Kronikken er stilet som et brev til statsminister Erna Solberg.

Det har stormet rundt Raja etter at han anklaget Frp for å drive «brun propaganda». I tirsdagens innlegg utdyper han hvorfor han står for det og viser blant annet til Siv Jensens bruk av uttrykket «snikislamisering».

I 2013 beklaget partiets daværende nestleder Ketil Solvik-Olsen bruken av ordet, skriver Raja. I begynnelsen av september tok partileder fram ordet igjen i et debattinnlegg om at kvinner i Al-Noor-moskeen ikke ville håndhilse på kronprins Haakon.

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja.

Snikislamisering eksisterer ikke i Norge, skriver Raja, men Frp ønsker å overbevise oss om at det finnes.

– De er opptatt av å skape et stigmatiserende fiendebilde av etnisk og religiøs karakter som skal skremme det norske folk. Og etterpå ønsker Frp å servere oppskriften på hvordan vi kommer «snikislamifiseringen» til livs, heter det i kronikken.

