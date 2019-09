Disse er ferdige i Bloggerne – en tidligere profil gjør comeback

I den 12. sesongen av dokuserien Bloggerne, som kommer på TV 2 våren 2020, vil det være store utskiftninger blant profilene.

Anniken «Annijor» Jørgensen (23), Julianne «Pilotfrue» Nygård (28) og ektemannen Ulrik Nygård (39) vil ikke være med videre i dokuserien.

En tidligere Bloggerne-profil gjør derimot comeback i den kommende sesongen: Anne Brith Davidsen (44), som ga seg i Bloggerne for ett år siden, vender tilbake.

Det vil også dukke opp to nye profiler: Joakim Kleven (27) og Iselin Guttormsen (32).

I tillegg er Linnéa Myhre (29), Sofie Caroline Nilsen (24), Martine Lunde (23) og Caroline Berg Eriksen (32) også med i den 12. sesongen.

Se de første bildene fra den nye sesongen i videoen i toppen av saken.

BLOGGERE: Anniken Jørgensen, Julianne Nygård, Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen, Martine Lunde og Sofie Caroline Nilsen var med i den 11. sesongen av Bloggerne. Her er de fotografert under TV 2s høstlansering i august. Foto: Eivind Senneset, TV 2

Comeback

Anne Brith Davidsen har vært borte fra Bloggerne i to sesonger, men nå vender hun altså tilbake.

I løpet av det siste året har hun lagt ned bloggen, gitt ut en bok, kjøpt hus og startet et firma hvor hun er mentor for ferske influensere.

– Under Bloggerne-pausen har jeg fokusert på å bygge opp firmaene mine. Det er så gøy å komme tilbake, og jeg sa ja med en gang jeg ble spurt. Jeg trengte ingen betenkningstid, siden det er fantastisk gøy å jobbe med de som produserer Bloggerne, sier Davidsen på telefon til TV 2.

VENDER TILBAKE: Anne Brith Davidsen. Foto: Espen Solli/TV 2

Nytt fokus

Davidsen forteller at hun har fått et annet fokus i livet i løpet av det siste året. Etter at hun la ned bloggen, lever hun ikke av annonsering lenger. Nå har bloggen blitt til et magasin hvor flere bidrar med innhold.

– Det er veldig stas å være tilbake med bloggen, men det blir ikke som det har vært før. Nå vil det komme en liten oppdatering et par dager i uka, og det vil handle om tema som grunderlivet og baking, sier hun.

– Nå er det ikke familielivet som er i fokus. Jeg kommer til å skrive om hvordan det er å være alenemamma, men hverdagen min deler jeg kun på Snapchat. De som vil følge familielivet får se det der, legger hun til.

To nykommere

Joakim Kleven jobber som regissør og fotograf, og han står bak blant annet Aftenposten-serien «Sweatshop». Han er også kjent fra TV 2-serien «Sophie Elises verden». Nå er han en av nykommerne i Bloggerne.

NYKOMMER: Joakim Kleven. Foto: Espen Solli / TV 2

Kameraene følger Kleven gjennom en hektisk tid hvor både jakten på drømmemannen og karrieren står i fokus.