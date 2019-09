Ronaldos arvtaker ville slutte med fotball

Se Atlético - Juventus på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20

João Félix ble tidenes nest dyreste tenåring da han ble hentet fra Benfica til Atlético Madrid sommeren 2019.



Det var det få i familien som trodde for ti, elleve år siden, da en ung Félix vinne slutte med fotball.



Som åtteåring måtte han reise halvannen time for å trene med storklubben Portos ungdomsavdeling, savnet av foreldrene ble stort, så stort at den unge gutten ville slutte med det han til nå hadde elsket.

– Det var en periode der jeg ikke likte å spille fotball. Jeg holdt på å slutte for å prøve meg på en annen idrett, men min far sa at ingenting i livet kommer gratis, at man må ofre noe for å få til det man drømmer om. Jeg lyttet til ham og fortsatte på veien jeg hadde startet på, sier 19-åringen til UEFAs egen TV-kanal.

Var for liten og lett

Det var ikke bare egen motivasjon som kjempet mot João Félix, for i Portos akademi mente man at stortalentet var for liten og spe for å kunne bli en toppspiller. Han ble frigitt og neste stoppested ble Benfica. Der skulle gutten fra Viseu få sjansen.

– Jeg er ikke den sterkeste spilleren, men jeg kompenserer ved å ligge i forkant og forutse hva som kommer til å skje. Det gir meg muligheten til å posisjonere meg godt og dermed kunne bidra på den siste tredjedelen av banen.

Félix tok nivået i Benfica, og i sin første sesong var han svært delaktig da rødtrøyene tok tilbake hegemoniet i Portugal fra erkerival Porto. Den da 18 år gamle Félix scoret 15 mål på 26 kamper i debutsesongen på toppnivå.

Herjet i Europa League

Suksess i Portugal er ikke ensbetydende med at resten av verden får med seg hva som skjer. Først da tenåringen herjet med Eintracht Frankfurt i Europa Leauges kvartfinale og scoret hat trick, ble Félix en spiller flere enn eksperter og talentspeidere begynte å få et øye til. Og så, i sommer, kom plutselig monsterbudet som gjorde 19-åringen til tidenes nest dyreste tenåring, kun slått av Kylian Mbappes 1,66 milliarder-overgang fra Monaco til PSG. Etter å ha kvittet seg med Antoine Griezmann, Juanfran, Filipe Luís og Diego Godín, måtte Atlético Madrid på mange måter starte på nytt. Svaret ble å legge 1,2 milliarder kroner på bordet for å sikre seg Portugals største fremtidshåp, João Félix.