Til salaten trenger du:

• 250-350 g varmrøkt ørret, laks eller makrell

• 2-3 små nykokte poteter per person

• blandet salat, en håndfull friske urter

Pepperrotkrem

• 2 dl rømme eller creme fraiche

• 1 ss finrevet pepperrot

• sitron, salt og litt sukker

Riv pepperroten fint og rør den inn i rømmen og la den trekke i ca 30 min for å sette smak. Mos/gni rømmen gjennom en sikt (bruk en slikkepott eller en skje) for å fjerne restene av pepperroten. Smak til med salt, sitron og litt sukker. Visp evt. rømmen stiv.

Ramsløkolje

NB: Ramsløk kan erstattes av andre smakfulle urter, for eksempel gressløk og persille.

• 2 dl nøytral olje

• Ca 2 dl ramsløk og ½ dl persille

Kjør alt i en blender til en glatt fin masse. Ha over i en kasserolle, kok opp under omrøring og hell over i en sikt slik at du får en klar grønn olje. Avkjøl og oppbevar på glass eller i flaske.