– Det startet med at jeg fant et godt tilbud fra Altibox. Jeg bestilte to dekodere, da jeg har to tv-er. Da pakken kom i posten viste det seg at jeg hadde fått fire dekodere.

Pål Elnan ga beskjed til kundeservice om feilen som var begått. Han fikk beskjed om at de skulle ordne returen, og at de to dekoderne han hadde fått til overs skulle bli plukket opp på døren.

– Men så fikk jeg melding om at ny sending var på vei. Så kom det plutselig to nye dekodere levert på døra.

Nå hadde moldenseren plutselig seks dekodere til sine to tv-er.

– Kan starte elektronikkjede

Forsendelser fra Altibox ville ingen ende ta. Feilen oppstod nok en gang, da Pål ga beskjed om at han nå ville returnere fire dekodere. Ytterligere fire pakker kom i posten.

44-åringen jobber med IT og har en mistanke om hvorfor han endte opp med 10 dekodere.

– Jeg har grunnfag i matte. Jeg har ikke talt feil, det er ingen tvil om hva jeg har bestilt. Jeg tror det er en feil i IT-systemet. Når man bestiller retur blir det heller lagt inn ny bestilling. Dette må være en systemfeil, og ikke en personfeil.

Nå venter Elnan på at de åtte dekoderne han har til overs skal bli hentet.

– Jeg har jo bare to tv-er, så jeg trenger ikke så mange. Men jeg kunne jo nesten startet elektronikkjede med alle disse, spøker han.

Spanderer konjakk

Stian Røisland, kommersiell direktør i Altibox, beklager hendelsen.

– De siste tre ukene har vi shippet 35.000 enheter til kunder. Her har det rett og slett skjedd en menneskelig feil og det beklager vi.

Røisland mener Elnan var heldig, når han først skulle utsettes for feil.

– Jeg finner litt trøst i at kunden faktisk fikk dekodere tilsendt. Det hadde vært mye verre om vi hadde kunder som ikke fikk leveranser. Jeg er ganske trygg på at Pål blir en lykkelig kunde med sine dekodere og at vi lærer av denne feilen så vi unngår at andre får for mange dekodere i fremtiden.

Etter å ha hatt kontakt med kundeservice en rekke ganger, håper Elnan at det nå blir en slutt på dekoder-forsendelsene.

I siste samtale med kundeservice, hvor retur av åtte dekodere ble avtalt, var han tydelig.

– Jeg skrev det at «Sender du meg åtte nye dekodere til nå, da spanderer du konjakk». De svarte at det var en avtale. Så nå håper jeg jo veldig på at jeg ender opp med enda flere dekodere og konjakk. Det hadde vært en god deal.