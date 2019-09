Torsdag 12. september ble skilsmissepairene til Adele (31) og Simon Konecki (45) sendt til retten i California i Los Angeles.

Mandag kveld fikk nyhetsbyrået Stella Pictures tak i disse papirene.

Pengeproblemer

Internasjonale medier hevder at paret aldri signerte en såkalt «prenup», eller ekteskapsavtale som det heter på norsk.

Parets eiendom ligger i California, det samme gjør Koneckis selskap. People og The Sun skriver at disse to faktaene kan gjøre at Kenecki kan ha krav på så mye som halvparten av Adeles formue, altså halvparten av 150 millioner pund.

I skilsmissepapirene som nylig ble tilgjengelig for pressen, står det at paret ikke har blitt enige om hvordan de skal dele hverken eiendommer eller eiendeler, og at dette må diskuteres i en kommende mekling.

Papirene avslører også at Adele ikke har bestemt om hvorvidt, eller hvor mye, hun skal betale ektefellebidrag. Dette skal også diskuteres i en kommende mekling mellom de to ekskjærestene.

PAR: Her sitter Adele og daværende kjæreste Simon Konecki sammen med Bella Hadid og The Weeknd under Grammy Awards. Foto: Larry Busacca

NAV beskriver ektefellebidrag på følgende måte:

«Hvis et ektepar flytter fra hverandre, blir separert eller skilt, kan den ene parten i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre. For eksempel hvis hans/hennes mulighet til å forsørge seg selv er svekket som en følge av ekteskapet eller omsorg for barna.»

Delt omsorgsrett

31-åringen ber om delt omsorgsrett for deres seks år gamle sønn, Angelo.

Sangeren har krysset av «uforsonlige forskjeller» som årsaken til at paret skilles.

Hun og 45-åringen giftet seg i 2016, og har vært kjærester i totalt syv år.

Se to av sidene i skilsmissedokumetene under: