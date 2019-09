– Dette gleder jeg meg ekstra mye til

Se Stavanger Oilers-Storhamar fra kl. 19

Stavanger Oilers tar i mot Storhamar til storkamp i DNB Arena tirsdag kveld. Tommy Kristiansen gleder seg stort til møte med rivalen.

– Å debutere hjemme mot Storhamar og Thoresen-brødrene. Det gleder jeg meg ekstra til. Får være litt ekstra på Patrick da, gliser han.

– Jevnere

Kristiansen har stått over de to første kampene denne sesongen etter en karantene han pådrog seg i forrige sesongs sluttspill. Kampen mot Storhamar blir den første i comebacket for Oilers. Tommy Kristiansen returnerte i vår tilbake til Stavanger etter to sesonger i tyske Krefeld og moderklubben, Sparta. I vår betalte han seg ut selv av kontrakten med sarpingene for en retur til oljebyen.

– Jeg tror Storhamar kommer til å være bra. Vi, Storhamar og Frisk er nok favorittene til å vinne serien. Lillehammer kommer som en liten underdog. I sluttspillet kan alt skje. Jeg synes det har blitt jevnere og jevnere de siste sesongene.

Storhamar og Oilers fulgte hverandre som skygger i seriespillet forrige sesong, men i sluttspillet var det hedmarkingene som gikk seirende ut av duellene. 4-2 i kamper sendte Oilers ut av semifinalene. Denne sesongen er trua tilbake. Oilers har seilt gjennom de to første kampene av årets sesong mot Stjernen og Manglerud Star.

Serieåpningen på hjemmeis mot laget fra Fredrikstad endte komfortabelt 8-3. I Oslo gikk igjen Oilers brutalt til verks og sikret 8-1 seier.

Den første toppmatchen

Publikumsfavoritten Dan Kissel er også tilbake i Stavanger og har så langt sikret seg sju målpoeng.

– Det har vært veldig bra. Det er alltid så gøy å spille her. Gutta i garderoben, fansen og folkene rundt har tatt godt i mot meg, sier han.

TV 2s hockeyeksperter har tippet Storhamar på toppen av tabellen denne sesongen med Frisk Asker som nummer 2 og Oilers på 3. plass. Bjørn Erevik har store forventninger til kveldens kamp.

– Stavanger har kommet fryktelig godt i gang med hele 16 scoringer. Riktignok mot litt svakere motstand, men allikevel er det en sterk prestasjon. Storhamar måtte avgi et poeng mot Lillehammer. Vi får kanskje den første toppmatchen mellom lagene som er tippet helt i toppen.

– Hvem ser sterkest ut etter årets serieåpning?

– Oilers har vært meget bra. Frisk Asker, fjordårets norgesmestere startet med en solid 3-0 seier mot Vålerenga i Askerhallen på lørdag. Storhamar spilte en spesiell kamp i Narvik, gjorde det som måtte til i den matchen og tar to av tre poeng mot lokalrivalen, Lillehammer i helga. De tre lagene som er tippet øverst har stort sett gjort det de skal, men det er veldig mye igjen.