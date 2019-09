Nordmannen ble i januar solgt fra drammensklubben til den ungarske storklubben Ferencvaros. Der har 25-åringen gjort sine saker bra og er nå belønnet med en plass på landslaget til Sør-Sudan.

Sør-Sudan skal ut i kvalifisering til Afrikamesterskapet og landslagstrener Ashu Cyprian Bosengo har funnet plass til Nguen i troppen som skal møte Seychellene.

Så gjenstår å se om Nguen takker ja til plassen.

Nguen har fra før landskamper for Norge på aldersbestemt nivå (G18 og G19).

Dersom Nguen takker ja til spill for Sør-Sudan, føyer han seg inn i rekken av nordmenn som velger å spille for en annen nasjon. Fra før har spillere som Valon Berisha, Bersant Celina, Herolind Shala, Elbasan Rashani og Mathis Bolly landskamper for andre land enn Norge.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Nguen hadde blitt kalt inn i landslagstroppen dersom han hadde vært god nok.

– Lagerbäck og Perry har garantert sett Tokmac levere bra for Ferencvaros, så jeg tror de har god kontroll på han. Hadde Tokmac vært god nok, hadde han også vært med i troppen, sier Mathisen.

Han mener kantspilleren mangler litt for å slå seg inn i troppen.

– Tokmac har noen ferdigheter som er veldig spennende, og han er blant de bedre offensive spillerne vi har i landet. Så er spørsmålet om han er god nok begge veier. Vi har Martin Ødegaard på den ene kanten. Lagerbäck har prioritert en mer defensiv kant på den andre siden. Men Nguen er nok på en 30-mannsliste over aktuelle spillere, sier Mathisen.

TV 2-eksperten synes Nguen har vist positive takter i klubblaget.

– Jeg vet ikke hva han tenker selv, men det er gledelig at norsk spiller reiser til Ferencvaros og lykkes der. Det blir spennende å følge han videre, sier Mathisen.

