Dermed har det iranske lederskapet nok en gang avvist tilnærmingene fra USAs president Donald Trump.

Han har flere ganger sagt at han kan tenke seg et møte med Irans president Hassan Rouhani. Det er blitt spekulert på om de to kunne treffes i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York.

Men Irans regjering har gjentatte ganger sagt at det ikke er aktuelt med noe møte nå, samtidig som Iran er hardt rammet av økonomisk sanksjoner innført av USA.

Tirsdag ble dette budskapet gjentatt av president Rouhanis sjef, Irans religiøse overhode og øverste leder Ali Khamenei.

– Alle embetsmenn i Den islamske republikken Iran er helt samstemte i at det ikke blir noen samtaler med USA på noe nivå, heter det i en uttalelse på hans offisielle nettside.

Dermed ser det også ut som han utelukker forhandlinger mellom diplomater på et lavere nivå enn Trump og Rouhani.

Avvisningen skjer på et tidspunkt der spenningen i forholdet mellom USA og Iran har nådd en ny topp. Trump har hevdet at det trolig var Iran som sto bak droneangrepet mot oljeanlegg i Saudi-Arabia – men samtidig understreket han at han ønsker å unngå krig.

