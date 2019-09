En seks år gammel gutt ble seksuelt overfalt etter kontakt på den homofile datingappen Grindr, melder Sky News. Dette er bare én av mange saker politiet undersøker.

Ifølge The Times er det snakk om over 30 tilfeller av barn som har blitt utnyttet via datingapper.

Lett å få tilgang

Talsmann for politiet, Simon Bailey, sier til at datingappene ikke gjør nok for å hindre barn i å få tilgang til sidene deres.

– Det må bli mye mer omfattende å få tilgang. Man burde kunne bevise hvem man er, og at man er på applikasjonen med bekreftelse fra en verge, sier han.

Bailey mener det ikke er moralt forsvarlig å etablere et domene hvor man vet det er en potensiell risiko for at et barn kan blir misbrukt.

– Det som skjer innenfor deres plattform, er deres ansvar, sier han.

Trenger handling

Organisasjonen NSPCC har lenge jobbet med en kampanje for beskyttelse av unge på nett.

Talsmann for organisasjonen, Andy Burrows, sier det er veldig lett for barn og unge å laste ned apper som Tinder og Grindr.

– Det er snakk om høyt seksualiserte plattformer som er meget uegnet for barn. Derfor trenger vi å se handling, sier han.

Voksne gjør det samme

Noen barn omgår verifiseringen av alder på voksnes datingapper, og det samme gjelder voksne på plattformer ment for ungdom.

Sky News opplevde at det var lett å få tilgang til en datingapp ment for tenåringer mellom 13 og 19 år.

På denne plattformen fant de flere profiler av voksne menn.

Bailey sier de har vært i kontakt med de ansvarlige for datingappene om at de må ta sitt sosiale og moralske ansvar langt mer alvorlig.

Svar fra appene

En talsperson for datingappen Tinder sier de tar sitt ansvar seriøst.

– Vi bruker et nettverk av bransjeledende moderasjonsverktøy, og millioner av dollar årlig for å forhindre og fjerne mindreårige fra appen vår.

Talspersonen sier de alltid jobber med lovhåndhevelse der det er mulig, for å beskytte brukerne deres.

– Vi vil ikke ha mindreårige på Tinder. Punktum.

Grindr har tidligere sagt at alt av seksuell mishandling eller annen ulovlig oppførsel er problematisk for dem, i tillegg til tydelig brudd på deres retningslinjer.

– Teamet vårt jobber kontinuerlig med å forbedre våre digitale og menneskelige screeningverktøy for å forhindre og fjerne upassende bruk av vår app.

Myndighetene i Storbritannia har satt av 30 millioner pund for å takle utnyttelse av barn på nettet.