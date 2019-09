Se Manchester United-Astana fra kl. 20.45

Ole Gunnar Solskjær fikk et pusterom etter 1-0-seieren over Leicester forrige helg. Men det har ikke gnistret av Manchester United i sesonginnledningen. Åtte poeng på fem kamper er ikke godt nok om man ønsker å henge med ligaleder Liverpool. Nå flyttes fokus fra hjemlig liga til en ny turnering - Europa League. På spørsmål om han føler på presset for å levere resultater, svarer Solskjær spørrende.

– Hva er press?, sier United-manageren, før han selv svarer på eget spørsmål.

– Press er det man legger på seg selv ved å ville gjøre de rette tingene, gjøre ting riktig og bedre og bedre for hver dag som går. Det handler også om å være tro mot egen overbevisning, sier Solskjær.

Etter en sesongstart der Manchester United har avgitt sju poeng, er gigantene, i manges øyne, allerede ute av kampen om Premier League-tittelen. Torsdag starter turneringen der de røde djevlene sist løftet et trofé, nemlig Europa League, og 46-åringen fra Kristiansund mener det er en fin arena for klubben.

Henter inspirasjon fra rivaler

– Europaligaen er en glimrende mulighet for å vinne et trofé. Engelske lag har gjort det meget bra i turneringen, så vi går inn i gruppespillet med et mål om å vinne alle kampene, så får vi se hvor langt det fører oss, sier 46-åringen.

Forrige sesong var både Champions- og Europa League dominert av engelske lag. Liverpool gikk seirende ut av Mesterliga-finalen mot Tottenham og i Europaligaen ble Arsenal smadret av Chelsea.

– Det å se de to finalene ga meg sulten. Jeg vil vinne og løfte trofeer igjen. Vi går inn i denne turneringen vel vitende om at sist gang vi var med, så vant vi, sier Solskjær.

Vil bruke Europa League som en øvingssarena

Manchester United har havnet i en overkommelig gruppe, en der britene må tåle et favorittstempel. Første oppgjør er møtet med Astana på Old Trafford, før kamper mot AZ Alkmaar og Partizan venter Solskjær og co. Nordmannen ønsker å bruke gruppespillet som en øvingsarena for klubben yngre spillere.

MASON GREENWOOD: En av de som trolig vil få mer spilletid i Europa enn i Premier Leauge er stortalentet Mason Greenwood. Foto: Phil Noble

– Jeg er sikker på at vi kommer til å få se et par av våre unge spillere i denne turneringen. Vi har et par meget interessante spillere som vi ønsker å se i kamper som betyr noe. Det er én ting å se hva de får til i treningskamper i løpet av sommeren, men det er når man spiller om tre poeng man får se hva som bor i hver enkelt. Det gleder jeg meg til, sier United-manageren.

– Vi er favoritter

Lang reisevei og nye bekjentskaper venter United når gruppespillet kommer i gang. Astana fra Kasakhstan, Partizan fra Beograd i Serbia og AZ Alkmaar fra Nederland er motstanderne. Solskjær er selvsikker, men spent før det braker løs.

– Partizan så jeg mot Molde. Det var to jevne kamper, men de fortjente nok å gå videre. Alkmaar kjenner vi til og den nederlandske ligaen holder et bra nivå. Det kommer til å bli tekniske kamper mot henholdsvis Astana og Alkmaar med kamper på kunstgress, så slik jeg ser det er det en åpen gruppe, men der vi er favoritter. Jeg tror likevel samtlige lag går inn i hver kamp med en tro på at de kan få med seg noe, sier nordmannen.