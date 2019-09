Rapporten viser at hun ble påført tre skudd mot hodet og ett skudd mot brystkassen. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt kort etter hverandre, heter det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Obduksjonsrapporten kan ikke tidfeste nøyaktig når hun ble skutt utover at det skjedde dagen hun ble funnet, lørdag 10. august.

– Øvrig informasjon i etterforskningen gjør at vi tror at drapet skjedde i tidsrommet fra siste kjente observasjon av Johanne i live til tidspunktet for når siktede forlot deres felles hjem for å kjøre til Al-Noor moskeen. Dette gir oss et tidsvindu på ca 45 minutter fra klokken ca 1415 til ca klokken 1500, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

De tekniske rapportene konkluderer med at den riflen som ble benyttet var den samme 22-kaliber riflen som ble lovlig oppbevart i siktedes bolig, og som senere ble funnet i hans bil etter angrepet mot Al-Noor Moskeen.