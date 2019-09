– Det får ungdom til å drikke mer

– Det må ikke vi foreldre glemme.

– Still krav

I likhet med generalsekretæren i Av-og-til mener Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, at man ikke skal være kompis med ungdommen.

– Man skal jo ikke være kompis når man er foreldre, man skal være voksne og man kan stille krav, sier Engvik.

Hun mener man kan snakke om ulike typer alkohol, og for eksempel forklare forskjellen på rusen man kan oppleve.

– Man kan si at sprit av og til kan «smelle», og at man kan føle man mister all kontroll, utdyper Engvik.

Helsesøsteren mener man også burde være opptatt av hvem barna skal være sammen med og hvor de skal.

– Selv om dette er en tid hvor ungdommen vil være litt fri og finne seg selv, så er det også godt å vite at man har foreldre som bryr seg, sier hun.

Avtal med ungdommen

Engvik opplever også at foreldre syns det er vanskelig å snakke om drikking med ungdommen.

– Mange tenker kanskje det er enklere å sende med to rusbrus på fest, så de vet hva de har med seg?

HELSESISTA: Tale Maria Krohn Engvik mener foreldre burde snakke med ungdom om alkohol. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen/ TV 2

– Det er ikke så lurt. Vi ser også at ungdom som begynner å drikke tidlig oftere blir utsatt for uheldige ting, sier Engvik.

Eksempler er at ungdommen debuterer tidligere seksuelt enn de egentlig er klar for, og at de i større grad utsettes for press når det gjelder sex og alkohol.

Helsesøsteren anbefaler heller at foreldrene snakker med barna om alkohol og presset om drikking.

– Noen foreldre gjør en avtale med ungdommene om at de skal sende melding dersom det blir litt mye press på fest, og så kan foreldrene komme å hente dem, foreslår hun.

– Kan være farlig

Engvik mener det er viktig at foreldre klart og tydelig sier hva som er forventet.

– Foreldrene kan kanskje la være å drikke selv, og fortelle ungdommen: «Jeg vet det kommer til å være alkohol på festen hvor du er, så hvis noe skjer med vennene dine eller deg så kan du alltid ringe til meg.».

Engvik som selv er i tett kontakt med ungdom via sosiale medier, mener det verste er når ungdommen er redd for at foreldrene skal bli sinte.

– Det kan rett og slett være farlig. Så ta den praten og spør gjerne hvordan det går med vennegjengen. Da snakker man mer generelt, og det kan være enklere å ta den praten, sier hun.