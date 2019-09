22. september går det som skal være Indias første prompekonkurranse av stabelen.

Det er Indias største nyhetsbyrå, Press Trust of India, som melder om den nært forestående konkurransen, som har fått navnet «WTF! What The Fart».

Bak konkurransen står den indiske sangeren og skuespilleren Yatin Sangoi (48), som mener at fjerten må befris og at promping er bra for helsa.

Sangoi kom på ideen en kveld han prompet høylytt foran familien sin.

– Jeg prompet midt i filmen jeg så sammen med familien min, og en av dem lo og sa at hvis det var en konkurranse, så hadde jeg vunnet. Da slo det meg at prompekonkurranser blir arrangert i Kina, Storbritannia og USA, og til og med har sitt eget VM, men vi har ikke noe lignende i India, sier han til VICE.

WHAT THE FART!: Slik ser flyeren som blir spredt på nett ut.

Konkurrerer i lengde, lyd og musikalitet

Han forteller at deltakerne skal konkurrere innenfor kategoriene «lengde», «høyest lyd» og «mest musikalske» fis.

– Hver deltaker vil ha 60 sekunder på å vise frem talentet sitt foran dommerne, hvorav én av dem er lege. Vårt mål er å finne Indias beste fjerter innen disse tre kategoriene.

Vinnerne i de forskjellige kategoriene kan stikke av med både pengepremier og trofeer.

VIL BEFRI FJERTEN: Yatin Sangoi har lagt ut dette bildet på Facebook, hvor han reklamerer for prompekonkurransen. Foto: Yatin Sangoi

På en online flyer som spres for å informere om eventet, står følgende:

«Can you fart, louder, longer and stronger?».

200 påmeldte prompere

Ifølge nyhetsbyrået har allerede 200 mennesker registrert seg, men Sangoi understreker at det fortsatt er mulig å melde seg på prompekonkurransen, som finner sted på en restaurant i byen Surat.

Sangoi er stolt av at konkurransen arrangeres i India for første gang.

– Mens slike arrangementer blir holdt i forskjellige land, er det første gang en slik konkurranse finner sted i India. Påmeldingene har kommet inn fra steder som Kolkata, Delhi og Jaipur, sier han.

Nyhetsbyrået skriver at Sangoi har fått hjelp fra kameraten Mul Sanghvi til å gjennomføre prompearrangementet, og skriver at duoen har opprettet en Facebook-side hvor de deler sine prompetips med de påmeldte deltakerne.

De oppfordrer deltakerne til å hive i seg reddiker, bønner og kokte poteter før konkurransen starter.