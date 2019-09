Kan ende opp i fengsel om han taper valget

Netanyahu har dominert israelsk politikk i en årrekke. I sommer overtok han plassen etter Israels landsfader David Ben Gurion som landets lengstsittende statsminister.

Nå kan han få en ny periode. Men Netanyahu er omstridt og risikerer å bli stilt for retten for korrupsjon.

Mangler flertall

Forrige valg i Israel fant sted så sent som i april. Netanyahus parti Likud endte likt med hovedutfordrer Benny Gantz og hans parti Kahol Lavan (Blå-hvit). Begge partiene endte opp med 35 av de 120 setene i parlamentet Knesset.

Ingen av kandidatene klarte å stable på beina en styringsdyktig koalisjon. Tirsdag skal velgerne igjen si sin mening.

Om Netanyahu ikke klarer å danne en styringsdyktig regjering denne gangen heller, er han etter alt å dømme ferdig i israelsk politikk, sier TV 2s Pål T. Jørgensen i Tel Aviv.

– Han fikk i oppdrag å danne regjering etter valget 9. april. Han klarte ikke å danne en flertallskoalisjon og måtte utlyse nyvalg. Hvis han heller ikke denne gangen klarer det, står partifellene i det konservative Likud-partiet klare til å vrake ham som partileder. Dermed er han på vei ut av israelsk politikk. Han risikerer å bli stilt for retten tiltalt for korrupsjon og bedrageri og kan ende opp i fengsel i stedet for på statsministerens kontor, sier Jørgensen.

Vil annektere Jordan-dalen

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har konkludert med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap, men har satt saken på vent til over valget.

Dersom Netanyahu skulle tape valget, ender han ifølge israelske analytikere trolig i fengsel.

VINN ELLER FORSVINN: Netanyahu er trolig ferdig i israelsk politikk om han ikke klarer å danne regjering etter tirsdagens valg, sier Pål T. Jørgensen i Tel Aviv.

I innspurten av valgkampen har Netanyahu kommet med flere kontroversielle utspill for å mobilisere velgere på høyresiden i israelsk politikk.

Netanyahu har sagt at dersom han vinner valget, vil han annektere Jordan-dalen og gjøre området til del av staten Israel. Området ligger på Vestbredden, som er palestinsk område og som ifølge tostatsløsningen skal være del av staten Palestina.

Netanyahu har også sagt at han skal gjøre alle bosettingene på Vestbredden til del av staten Israel. FN, EU og land som Norge har reagert sterkt på Netanyahus løfte om å annektere områdene som ble okkupert i 1967.

Støtte fra USA

Netanyahu og USAs president Donald Trump har et nært forhold, noe Netanyahu har utnyttet i valgkampen. De to figurerer sammen på svære valgplakater i Jerusalem og i Tel Aviv.