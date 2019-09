Den britiske dykkeren Vernon Unsworth, som er den fornærmede i saken, gikk til søksmål mot Musk etter at Tesla-gründeren beskrev han som «han pedoen» i en twittermelding, skriver CNN.

– Jeg mente ikke å anklage Unsworth for pedofili. Som svar på hans fornærmelser i et CNN-intervju ville jeg fornærme han tilbake ved å uttrykke min mening om at han virket som en gammel, ekkel mann, sa Musk under rettsmøtet i Los Angeles.

I juli 2018 ble tolv fotballspillere og én fotballtrener fanget i en hule i Thailand. Der ble de sittende fast avsperret fra omverdenen. En storstilt redningsaksjon ble satt i verk for å frakte de tretten guttene ut.

Det var i denne sammenheng at den amerikanske dykkeren Vernon Unswoth bidro. Elon Musk var også engasjert i saken og tilbød seg å bygge en miniubåt som kunne bistå i redningsaksjonen. Det var i denne perioden forholdet mellom de to surnet, og Musk kom med utspillet på Twitter.

I retten forklarte Musk at betegnelsen «pedo» i Sør-Afrika brukes som et ukvemsord der man har som hensikt å kalle noen for gammel og ekkel, og ikke direkte pedofil. Musk er født og oppvokst i Sør-Afrika.

Samtidig som Musk bedyret sin uskyld, hevdet han i retten at dykkeren giftet seg med sin thailandske kone da hun kun var en tenåring, og beskyldte han for å være på steder og med personer som er kjent for «uanstendig seksuell oppførsel» og sexkjøp.

I søksmålet krever dykkeren rundt 600.000 kroner i oppreisning fra Tesla-sjefen, samt et pålegg om å forby Musk i å spre flere falske anklager mot han. Rettssaken starter i desember.