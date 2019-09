Aston Villa – West Ham 0-0:

Aston Villas assistenttrener John Terry var bare en av dem som ristet på hodet da Tyrone Mings og Anwar El Ghazi barket sammen noen minutter før pause. De var oppe og nikket med hverandre, men ble holdt fra hverandre av øvrige lagkamerater og det endte uten at noen av dem ble skadd.

Se episoden øverst!

Uansett hører det med til sjeldenhetene at lagkamerater ryker i hop på dette viset foran åpent kamera i et TV-sendt Premier League-oppgjør.

– Det er sånne ting som jeg vet at treneren kommer til å hate. Det kommer til å skape storm i media, og spekulasjoner om at det ikke er god stemning i gruppen og sånne ting. Det er veldig negativt at slike ting skjer i en kamp, sa TV 2-ekspert Erik Huseklepp om episoden i Premier League-studio.

Humoristen Erik Solbakken gjestet studio ettersom han er kjent som skikkelig Aston Villa-supporter. Han beskrev hendelsen mellom de to lagkameratene som «helt forferdelig å se på».

– Det er vel som å se et julebord på TV 2, der to mellomledere ikke er enige om hvem som er sjefen, spøkte han i studio, før han ble litt mer alvorlig:

– Det er jo helt forferdelig å se på, og det der må Villa se å få luket bort, slo han fast.

Aston Villa gikk av banen uten å slippe inn baklengsmål for annen gang denne sesongen, men de har likevel åpnet ganske tamt. De har startet med én seier, en uavgjort og tre tap etter opprykket til Premier League og er plassert fjerde sist med skarve fire poeng.

West Ham hadde sjansen til å komme opp på 3.-plass med samme poengsum som sist sesongs serievinner Manchester City, men i stedet ble de liggende på 8.-plass med åtte poeng.

Aston Villa er ikke enkle å slå på Villa Park. De har kun to tap på sine 19 siste hjemmekamper (8-9-2).

West Ham fikk Arthur Masuaku utvist i det 67. minutt og måtte avslutte kampen med ti mann.

