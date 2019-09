Ble vitne til jordraset: – Veien foran meg forsvant

Stasys Matijoska (58) satt i bilen på vei til jobb, da raset gikk ved Nitelva.

– Langsomt så så jeg at veien foran meg forsvant. Jeg stod kanskje fem eller ti meter unna, forteller Matijoska.

Raset etterlot seg et stor hull i asfalten foran han.

– Jeg var først veldig stresset og redd for å falle ned, forteller han.

Da det resterende av veien viste seg å være stabilt, begynte han å se seg rundt.

– Det var først ingen mennesker der, men etter litt kom en annen bil på andre siden av hullet. Jeg så at han hentet telefonen og varslet politiet, forteller Matijoska.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 09.45.

Det var Romerikes blad som først omtalte saken.

Evakuering

Kort tid etter forteller Matijoska at mye politi og et helikopter var kommet til stede.

– Jeg snakket med politiet. De var først veldig bekymret for at det hadde havnet biler eller mennesker i hullet, men heldigvis hadde det gått bra, sier han.

Ingen mennesker ble skadd i hendelsen. Jordraset har likevel fått store følger for mange Nittedal kommunes innbyggere.

Alle som som bor innenfor en 100 meters radius fra raskanten, ble evakuert. Det omfatter mellom 25 og 30 husstander, i tillegg er to næringsbygg.

SPERRET AV: Etter at jordraset gikk i området Birkelundveien/Heggeveien i Nittedal ble et område på 100 meter i radius sperret av fra raskanten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Satte krisestab

Kommunen satte raskt krisestab. De opprettet i tillegg et evakuerings- og pårørendesenter i Rotnes kirke for de berørte innbyggerne.

Stasys Matijoska, som ble vitne til raset, er opprinnelig fra Litauen. Han driver et byggingeniørfirma og bor cirka 100 meter fra der raset gikk.

– Jeg dro først tilbake på jobb, men så fikk vi beskjed om at vi måtte evakuere innen klokken 17. Vi rakk heldigvis å pakke før vi dro til krisesenteret, sier han.

Matijoska og kollegaene fikk informasjon og mat på senteret.

– Og så var det raske på å flytte oss over på et hotell. De har vært veldig flinke og godt organisert, sier Matijoska.

De pakket med seg arbeidsklær og verktøy for å sikre at de kan ta fatt på en ny arbeidsdag i morgen.

KARTLEGGER: Strømleverandører og to personer fra Geomatikk jobbet med å kartlegge området etter raset. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fare for nye ras

Flere geologer undersøkte grunnen i områdene hvor raset gikk mandag. På bakgrunn av deres konklusjon, valgte Nittedal kommune å evakuere innbyggerne.

– På bakgrunn av geologenes undersøkelser har vi grunnlag for å tro at det kan komme ytterligere skred og ras. Grunnforholdene er ustabile og da kan vi ikke ta noen sjanser. Vi har evakuert beboere slik at vi kan sikre at innbyggerne er trygge, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal kommune.