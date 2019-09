De fleste har opplevd å ha drømmer som føles helt virkelige. Kanskje har du også gjort eller sagt noe i søvne som følge av en drøm.

Men det Jenna Evans (29) fra San Diego i California nylig opplevde, har sannsynligvis de færreste.

Natt til onsdag 11. september presterte hun nemlig å svelge sin egen forlovelsesring.

Spennende drøm

Evans har fortalt om den bisarre hendelsen i et innlegg på sin egen Facebook-side. Der skriver 29-åringen at hun faktisk husker å ha svelget forlovelsesringen, men at hun var sikker på at hun hadde drømt.

– Jeg drømte at Bobby (forloveden, red. anm.) og jeg var i en nifs situasjon som involverte et tog i høy fart og noen «bad guys», skriver Evans, som legger til at hun ofte har spennende drømmer.

I drømmen ble hun fortalt av forloveden at hun måtte svelge ringen for å beskytte den, så hun tok den av fingeren og gjorde som hun ble fortalt.

– Jeg puttet den i munnen og svelget den ned med litt vann, akkurat da jeg innså hva jeg egentlig holdt på med. Men jeg antok at dette også var en drøm, så jeg la meg for å sove igjen, forteller Evans.

INGEN TVIL: Røntgenbildet levnet ingen tvil om at Jenna Evans hadde svelget forlovelsesringen. Foto: Jenna Evans/Facebook

Sjokkert lege

Da Evans våknet morgenen etter, var ringen borte fra hånden. Hun begynte å skjønne hva som hadde skjedd, og fortalte det til forloveden Bobby Howell.

– Jeg tror ikke han trodde på meg i begynnelsen. Vi lo så vi gråt, skriver 29-åringen.

Hun dro til legevakta, hvor hun på grunn av all latteren hadde store problemer med å forklare hvorfor hun var der. Etter hvert ble hun sendt for å ta et røntgenbilde.

– Legen virket ganske sjokkert da hun kom tilbake og viste meg at joda, ringen var rett der i magen min. De ringte en gastroenterolog, som bestemte at det var best å ikke la naturen gå sin gang.

Før hun forlot legevakta, ble hun også oppfordret til å besøke en søvnspesialist.

VELLYKKET: Alt gikk som det skulle da forlovelsesringen ble hentet ut fra 29-åringen. Foto: Jenna Evans/Facebook

– Lovte å ikke svelge den igjen

Hos gastroenterologen ble Evans nødt til å fortelle enda flere leger og sykepleiere om den absurde hendelsen. Hun begynte også å merke at hun hadde spist noe hun ikke skulle.

– Jeg kunne definitivt kjenne den i magen, det begynte å gjøre vondt og jeg ble nervøs. De bestemte at en øvre endoskopi var tingen.

En øvre endoskopi betyr at man stikker et rør inn i kroppen ned gjennom munnen. Ringen hadde passert magesekken, og gastroenterologen fant den i begynnelsen av tarmsystemet. Det hele gikk fint, og ringen ble gitt til forloveden.

– De fikk meg ut derfra og ga meg en liste over ting jeg kunne spise. Jeg spurte etter ringen min, men Bobby sa nei, forteller 29-åringen, som på det tidspunktet fortsatt var påvirket etter narkosen.

Først morgenen etter fikk hun forlovelsesringen tilbake.

– Jeg lovte å ikke svelge den igjen, vi skal fortsatt gifte oss og alt er fint, skriver Evans.