I et intervju med AFP i Iraks hovedstad Bagdad uttaler Stoltenberg seg for første gang om helgens angrep mot saudiarabisk oljeindustri. Han anklager Iran for å «destabilisere» regionen.

To oljeanlegg ble angrepet i helgen. Den jemenittiske Houthi-bevegelsen har uttalt at den sto bak, men både USA og Saudi-Arabia retter pekefingeren mot Iran. Iran avviser anklagene.

Peker på Iran

Uttalelsen til Stoltenberg kommer etter en saudiarabisk militærtalsmann mandag sa at etterforskningen så langt tyder på at iranske våpen ble brukt i angrepene mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Etterforskningen pågår for å fastslå hvor angrepene ble utført fra, opplyser oberst Turki al-Malki videre til pressen i Riyadh mandag.

De jemenittiske Houthi-opprørerne har hevdet de står bak angrepene, og at de ble utført med droner sendt fra Jemen.

Al-Maliki er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kriger mot houthiene i nabolandet. Obersten sier resultatene av etterforskningen vil bli offentliggjort så snart den er ferdig.

USAs utenriksminister Mike Pompeo anklaget i helgen Iran for å stå bak angrepene, noe Irans utenriksdepartement har benektet på det sterkeste.

Russland advarer

Russland er også dypt urolig over helgens angrep mot viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia, heter det fra utenriksdepartementet i Moskva.

I uttalelsen mandag advares samtidig andre land mot å legge skylda på Iran. Planer om en militær gjengjeldelsesaksjon mot Iran er uakseptabelt, heter det videre.

Det russiske utenriksdepartementet fordømmer videre angrepene mot avgjørende infrastruktur og andre handlinger som kan hemme verdens energileveranser og skape uro i energimarkedene.

En talsmann for Vladimir Putin bekrefter samtidig at presidenten skal besøke Saudi-Arabia neste måned.

Anklaget Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo anklaget i helgen Iran for å stå bak angrepene.

Amerikanske tjenestemenn har presentert satellittbilder av ødeleggelsene fra angrepene, som rammet et viktig saudiarabisk prosesseringsanlegg og et oljefelt. De hevder bildene er bevis på at angrepene kom enten fra Iran eller Irak.

USA er ifølge president Donald Trump «locked and loaded» og klare til å svare på droneangrepet som har lammet Saudi-Arabias oljeproduksjon.

– Det er grunn til å tro at vi vet hvem som står bak, skriver Trump på Twitter natt til mandag.

Historisk oljetap

Oljeprisen har gjort et historisk byks i kjølvannet av droneangrepene i Saudi-Arabia.

Droneangrepene tvang landet til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

