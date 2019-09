Sju kamper uten seier for VIF: – Å lete etter syndebukker, hjelper ikke en dritt

Sarpsborg – Vålerenga 1-0:

En suser fra Jonathan Lindseth like før pause sørget for at Sarpsborg slo Vålerenga 1-0 mandag kveld. Sarpsborg sikret seg dermed noen svært viktige poeng i bunnstriden og klatret opp fra jumboplassen til tredje sist i Eliteserien.

Sarpsborg hadde før kampen mot Vålerenga ikke vunnet siden de slo Odd på hjemmebane 16. juni.

– Vi har nesten glemt hvor morsomt det er å vinne. Jeg fikk ballen utenfor 16-meteren, og da var det ikke noe å lure på, det var bare å druse til. Men jeg gjør ikke det på trening, eller ti ganger til, sa Sarpsborgs matchvinner Jonathan Lindseth til TV 2 etter kampslutt.

– Hjelper ikke en dritt å se etter syndebukker

Vålerenga, som før sesongen hadde ambisjoner om å kjempe om medalje, opplever en aldri så liten sportslig krise. Oslo-klubben har nå ikke vunnet på sine sju siste kamper i Eliteserien, og har tapt fire av sine seks siste.

MISFORNØYD: Vålerenga-trener Ronny Deila. Foto: Christoffer Andersen

– Det er tungt. Vi er inne i en tung periode nå. Det var en veldig dårlig første omgang. Vi slo ikke pasninger, kombinerte ikke sammen, og ble kontret på. Vi fremstod som et passivt lag og rygget veldig, oppsummerte trener Ronny Deila til TV 2 etter kampen.

– Jeg synes at vi fremstod bedre i 2. omgang etter det vi ble enige om i pausen. Da så vi mer ut som et lag som kan ta poeng. Vi tapte kampen på grunn av 1. omgang, så skal vi bygge videre på det vi skapte i 2. omgang, fortsatte han.

Deila innrømmer at han merker presset.

– Nå må vi stå sammen og takle press både på og utenfor banen. Vi skal ikke se oss rundt etter syndebukker, det hjelper ikke en dritt. Jeg har ansvaret, og sammen skal vi snu det. Nå er det seks dager til neste kamp, og vi skal slå tilbake, slo Deila fast.

– Nå tenker jeg bare på neste kamp, for dette er den lengste perioden jeg har vært med på uten trepoengere. Vi må vise at vi er desperate etter tre poeng. Jeg er desperat, for det at vi ikke har vunnet siden juni sliter på kropp og sinn, sukket Deila.

Sarpsborgs matchvinner Jonathan Lindseth håper fremdeles at Sarpsborg kan berge plassen i Eliteserien etter sliteseieren mot Vålerenga.