– Nå har vi hatt de innledende drøftingene i Oslo Venstres gruppestyre, og vi er åpne for samtaler med MDG, sier Bjercke til Aftenposten.

Tidspunktet for møtet er ikke endelig bekreftet partene imellom, men møtet blir unnagjort i god tid før helgen, blir Dagbladet fortalt.

Dersom Venstre skifter side i Oslo-politikken, vil Raymond Johansens rødgrønne byråd ikke lenger være avhengig av Rødt for å ha flertall. Rødt og Venstre har begge fire representanter i bystyret i Oslo.

– Jeg tror et grønt liberalt parti og et grønt parti som MDG har mye å samarbeide om. Det ser vi også fra ellers i Europa at kan fungere godt, sier Bjercke.

