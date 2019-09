Boris Johnson ble buet ut av pressekonferanse

Juncker understreket at det er britenes ansvar å komme med løsninger som det er mulig å gjennomføre, og som er i tråd med brexitavtalen, framholder EU-kommisjonen i uttalelsen.

– President Juncker understreket kommisjonens fortsatte vilje og åpenhet til å undersøke om slike forslag innfrir målene med backstop-løsningen. Slike forslag er ennå ikke kommet, skriver EU-kommisjonen og legger til at EU-toppmøtet i oktober vil bli en viktig milepæl.

Etter møtet var planen at statsminister Xavier Bettel skulle ha en felles pressekonferanse. Johnson valgte å droppe pressekonferansen, da en gruppe anti-brexit-demonstranter hadde samlet seg like utenfor og ga høylydt misnøye over den ferske statsministeren.

Ydmyket

Bettel valgte å holde pressekonferansen alene og kritiserte sin britiske kollega i harde ordelag.

The Guardian skriver at «Johnson ble ydmyket av statsministeren for det minste landet i EU».

Johnson sa senere til BBC at han ikke ville ha pressekonferansen fordi det var «for mye bråk».

Mandagens lunsjmøte med Johnson, som er det første møtet mellom ham og Juncker, var ifølge EU en anledning til å få oversikt over de pågående samtalene og diskutere neste skritt. Møtet fant sted på en restaurant i Luxembourg seks uker før Johnson etter planen skal lede britene ut av EU.

Johnson slåss mot klokka for å få på plass en ny og revidert skilsmisseavtale med EU før 31. oktober, som er datoen som er satt for den britiske uttredenen av unionen. Underhuset har imidlertid satt foten ned for å gå ut av EU uten en avtale.

– Forsiktig

I møtet gjentok Johnson at han ikke vil be EU om en utsettelse, men fortsatt akter å gå ut av unionen ved utgangen av oktober, opplyser den britiske regjeringen i en uttalelse. I avisen The Telegraph skriver han mandag at han «jobber livet av seg» for å få på plass en avtale.

På spørsmål fra journalister i Luxembourg om han var optimistisk før møtet med Juncker, svarte den britiske statsministeren at han var «forsiktig, bare forsiktig». I etterkant beskriver regjeringen møtet som «konstruktivt».

Juncker sa på sin side at «Europa aldri mister tålmodigheten».

Økende frustrasjon

Men frustrasjonen over mangelen på konkrete forslag fra London øker i EU.

– Dersom statsminister Johnson ikke kommer med noe nytt i møtet med Juncker, er det for å være ærlig ikke noen vits i flere samtaler fra vår side. Da blir det en hard brexit, sa Østerrikes europaminister Alexander Schallenberg før møtet.