Mistet huset i brann – for andre gang

En vanlig dag i oktober 2017 skal Lars Cato Majormoen (33) kjøre datteren Frida-Marie (4) på svømming.

Inne fra soverommet oppdager han plutselig et merkelig, gult lys utendørs. Han løper ut i stua, og ser til sin store forskrekkelse at hele verandaen står i fyr.

De neste minuttene går altfor fort. Heldigvis får han varslet mor Tine-Karine Helgestad Smeland (26), som tar med seg datteren ut i sikkerhet.

I mellomtiden prøver Lars Cato å slukke brannen selv ved hjelp av et brannslukkingsapparat, men innser til slutt at han må gi opp kampen mot flammene og komme seg vekk.

Seks minutter senere er brannvesenet på plass, men huset står da ikke lenger til å redde.

Brannen startet trolig som følge av en elektrisk feil i et kjøleskap, som sto på terrassen.

Brenner for andre gang

Det er ikke første gang familiefaren opplever at hjemmet brenner. Da han var ti år gammel, brant foreldrenes hus til grunne i samme område.

– Man får jo den følelsen at man har jo prøvd å gjøre det brannsikkert og greit her, for du har jo opplevd det før, så det skal jo ikke brenne. Det gjør at man lurer på «hvorfor», liksom? Hvorfor skjer det to ganger i løpet av et så kort liv som jeg har hatt? Det er ikke noen gøy følelse, sier Majormoen i programmet.

Brann i elektrisk anlegg Forsikringsbransjen har de siste tre årene (2016-2018) registrert over 65 000 brannrelaterte skader i norske hjem til en samlet kostand på over 7.2 milliarder kroner. Over 12 700 av disse brannskadene har startet i elektriske anlegg og el-apparater. Disse skadene har samlet kostnad på over 900 millioner kroner.

Ifølge Fremtind har et kjøleskap begrenset levetid og kan være en potensiell brannfelle. Pass godt på, spesielt dersom kjøleskapet må kjøle ned mye på en gang. Dette er forsikringsselskapets råd for å forebygge brann i elektriske anlegg og apparater: Skru av om natta. Det er stor brannfare forbundet med å lade mobil og nettbrett om natten. Bruk også originale ladere. Bruk heller ikke oppvask- og vaskemaskiner om natta.

Kontroller sikringsskapet. Har du skrusikringer må du gå over for å stramme til sikringene når det brukes mye strøm. Sjekk at sikringene ikke er uvanlig varme. Etter du har kontrollert, må du huske å lukke sikringsskapet. Dette for at en eventuell brann skal begrenses til skapet lengst mulig. Kilde: Fremtind forsikring

Etter brannen trodde familien først at det ikke var noen gjenværende minner fra huset. Men da huset var revet, fant 33-åringen plutselig en ting han kjente til veldig godt.

– Det var en bamse. Den var det eneste jeg reddet ut fra den første brannen, og den var det eneste som lå igjen etter brann nummer to også, forteller Majormoen i «Brente minner».

– Til å være en 33 år gammel mann så betyr den bamsen veldig mye, han har vært med på alt hittil.

Ny start

I etterkant av hendelsen har familien fått hjelp fra TV 2-programmet «Brente minner», under arbeidet med gjenreising og oppussing av det nye huset.

Teamet, som består av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind, hjalp familien med å innrede stue og kjøkken.

– Det er veldig deilig å være i hus, og å stort sett endelig være ferdig med det meste, forteller Smeland til TV 2.

– Det var litt frem og tilbake før det ble ferdig, men tilslutt ble det veldig bra og vi ble veldig fornøyde, sier hun, som ikke har endret noe på innredningen siden TV 2-teamet var der.

Endelig føler familien seg også godt beskyttet mot nye eventuelle branner, etter å ha fått flere smarte brannsikrings-tiltak i det nye huset – blant annet et automatisk brannslukkingsapparat bak kjøleskapet på kjøkkenet.