David De Gea har signert på en ny kontrakt med Manchester United som strekker seg til juni 2023.

Det bekrefter Manchester United på sine hjemmesider mandag.

Ifølge The Daily Mail har De Gea sikret seg en lønn på massive 375.000 pund, eller rundt 4,2 millioner kroner, i uken etter å ha satt navnetrekker sitt på den nye kontrakten.

De Gea kom til Manchester United i 2011 og har så langt spilt 367 kamper for klubben. Spanjolen har vunnet både Premier League, FA-cupen, Ligacupen, Europaligaen og Community Shield med rødtøyene fra Old Trafford.

David De Gea er glad for å ha skrevet under på en ny kontrakt med klubben.

– Det har vært et privilegium å ha spilt for denne strålende klubben i åtte år, og da muligheten dukket opp for meg til å spille for Manchester United var det en stor ære. Siden jeg kom hit hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle spille over 350 kamper for denne klubben. Nå er fremtiden min avgjort, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe laget til å vinne troféer igjen, sammen, sier De Gea til klubbens nettsider.

Manchester Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær, uttaler at han er henrykt over at stjernekeeperen takket ja til en kontraktsforlengelse.

– Jeg er henrykt over at David har sluttet seg til klubben på en langtidskontrakt. De siste årene har David vist seg som verdens beste keeper og er en vital del av våre planer når vi nå skal få Manchester United tilbake der klubben hører hjemme. David er en fantastisk person med fenomenale kvaliteter i våre bakre rekker, sier en fornøyd Solskjær.

Solskjær mener De Gea har alle egenskapene som skal til for å bidra til at klubben tar nye steg.

– I løpet av sine år her så har David virkelig vist at han forstår verdiene til en Manchester United-spiller, og han representerer alt du kan ønske deg av en keeper. Som spiller er han fast bestemt på å oppnå mer suksess. Vi ser alle frem til å jobbe sammen de neste årene og jobbe for å oppnå våre store ambisjoner, sier Solskjær.