Hei, Benny!

Hadde vært morsomt hvis du kan fortelle oss litt hvordan bilselgerne tenker. Kjøpte min første bil for en tid tilbake, og opplevde to vidt forskjellige responser når vi kom til forhandlingsbordet.

Benny svarer:

Heisann! Gratulerer med debuten som bilkjøper, det er alltid spennende! Og litt vanskelig, vil jeg tro?

De fleste av oss nordmenn har jo ikke noen særlig tradisjon for å prute. Bilhandel er ofte unntaket. Der kan vi liksom tillate oss det. Selvom de få tusenlappene ofte har fint lite å si på totalregnestykket, gir det oss en følelse av å ha gjort en god jobb.

En bilselger har gjerne strenge salgsmål som må oppnås. Om han eller hun ikke når målene sine, er det inn på teppet til salgssjefen og forklare seg… Derfor er de fleste bilselgere mer enn villige til å strekke seg litt ekstra for å få halt i land et salg. De har som regel også provisjon av salget. Så jo flere salg – desto mer i lønningsposen. Noen ganger går dette på antall biler og noen ganger som en del av den oppnådde fortjenesten på den solgte bilen – og noen ganger en kombinasjon av disse to faktorene.

Vil gjerne selge

Med det som bakteppe undrer jeg meg innimellom over bilselgere som er lite «på» og lite hjelpsomme og imøtekommende. Man føler seg innimellom nesten litt i veien og til bry.

Men de fleste er flinke, hyggelige og hjelpsomme folk – for all del.

Bilselgeren vil altså veldig gjerne selge deg en bil. Vedkommende er villig til å strekke seg, noen ganger langt, for å få deg til å handle. Å huske disse to tingene er et godt utgangspunkt.

Konkret i forhold til pruting: Her er det flere framgangsmåter, og det kommer mye an på hva du selv er komfortabel med. Det som sjelden slår feil, er å hente inn tilbud fra flere forhandlere.

Så fort du har bestemt deg for bil og hva du ønsker av utstyr/farge osv, er det bare å kontakte flere forhandlere og be om et konkret tilbud, vær gjerne åpen på at du henter tilbud fra flere, det kan trigge litt ekstra.

Så kan du sette deg ned og sammenligne disse. Neste runde er så å sette de ulike forhandlerne litt opp mot hverandre. Sparer du mye på å kjøpe bilen i nabobyen? Vel, da skal du kanskje gjøre det. Eller aller best: Da skal du få «din» forhandler til å matche det tilbudet, aller helst gå litt under.

Totalt forskjellige – men de har også noe felles

Kunnskap er makt

Husk også at det i mange tilfeller er enklere å få med ekstra utstyr på kjøpet, enn å få rene kronerabatter. Da tenker jeg på ting som nye dekk, takstativ, hengerfeste, skiboks eller kanskje neste service gratis. Her kan du også spare mye penger hvis du lykkes med å få det inn i handelen.

Ellers er jo kunnskap også styrke og makt i forhold til pruting. Sett deg godt inn i prisbildet på den eller de modellene du er ute etter. Det er mye til salgs i bruktmarkedet.

Se på utstyr, årsmodeller, kilometerstand og sammenlign priser.

Det samme gjelder også på det litt tekniske. Om du for eksempel vet at vannpumpa på bilen er en svakhet, er det smart å spørre om den er byttet. Er den ikke byttet, kan du få en potensiell utgift om en stund. Det er prutningsgrunnlag. Det samme om du vet at det snart kommer en stor sevice med registerreimbytte, til for eksempel 15.000 kroner. Få den inkludert i prisen, eller få avslag. Det er definitivt en prute-grunn. Det samme er for eksempel mindre skader, som småbulker og riper, slitte dekk, eller manglende sevicehistorikk. Ta deg tid til å sjekke. Her kan det være penger å hente.

Men ikke se deg blind på prisen. Se bilen som helhet. Det hjelper lite å få 15.000 kroner i avslag om det er påkost på 40.000 rett rundt hjørnet. En grundig teknisk sjekk av bilen må gjøres FØR men begynner med prisforhandlingene.

Bestselgeren har blitt ny – og mye bedre

Ikke like lett å prute på alle...

Populære biler som selger godt som nye er ofte vanskelig å prute mye på. De blir solgt uansett, men igjen – en selger ønsker et kjapt salg, så det er lov å prute.

Men litt mer ukurante biler som kanskje har stått til salgs lenge, kan man definitivt gjør gode kjøp på.

En utlending fortalte meg en gang at i hans kultur prutet man til selgeren ble sint. Da var det som regel ikke noe mer å hente. Og som alltid; «Den som roper høyest får mest». Litt urettferdig overfor de av oss som er litt mer beskjedne kanskje, men slik er det.

Husk også å være blid og høflig når du pruter. Det er, for en selger, alltid hyggelig å gi noe til en man liker, enn til en usympatisk kverulant og kranglefant.

Ettersom du allerede har kjøpt deg bil, så håper jeg dette er tips du kan ta med deg på veien til neste bilhandel!

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

