Asad er førstemann ut av Farmen: – Det er et skittent spill

I sesongens aller første ting var det bærumsgutten Mathias Scott Pascual (27) og restauranteieren fra Stavanger, Asad Shehada, som møttes til tvekamp.

Sistnevnte, som ble valgt som førstekjempe av storbonde og septiktømmer Erik Rotihaug (24), trodde han hadde plukket ut riktig andrekjempe til kamp.

– Ut ifra min vurdering trodde jeg at jeg valgte rett motstander. Men ut ifra resultatet viser det seg det jeg valgte feil, sier Asad til TV 2 like etter tapet.

Likevel roser han konkurrenten Mathias, som i 2019 jobber som salgssjef i Scandic, for valget av bommen.

– Han valgte rett gren. Jeg har absolutt ingen erfaring med det. Han er tyngre enn meg. Jeg tror det er det som gjør at han hadde en ekstra fordel, enkelt og greit. Pluss at han var flinkere. Han fortjente å vinne, sier 29-åringen.

TVEKAMP: Mathias og Asad kjemper for å komme tilbake til gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hun er der for drama

Selv om han ble valgt som førstekjempe i Farmens første uke, angrer ikke Asad på ting han har sagt og gjort. Selv ikke de opphetede diskusjonene med Ingebjørg Monique Haram (31).

– Hun diskuterer for å diskutere. Jeg liker ikke sånt. Jeg er ikke på Farmen for drama, jeg er der for opplevelsen. Vil jeg ha drama, går jeg et annet sted. Men jeg føler hun er der for drama og diskusjon, hevder han.

29-åringen mener kampen for tilværelsen er i gang, og at de andre deltakerne allerede har begynt et skittent spill.

– I mine øyne er det et skittent spill. Folk snakker jo vondt om hverandre. De «faker» mye kun for å vinne. Det hadde ikke jeg gjort, sier han.

– Spiller farlig

– Hvem spiller mest inne på gården?

– Leif. Han spiller veldig farlig. Jeg tror ikke han kommer så langt med det. Jeg tror folk har et ekstra øye på ham, så han kommer ikke langt, sier Asad, og legger til:

– Alle spiller et farlig spill og alle snakker bak hverandres rygg. Det kommer til å smelle, de kan ikke skjule det så lenge.

Selv om 29-åringen ønsker alle på gården lykke til videre i 1919, vil han sende kompisen Terje Leer (54) ekstra mange lykkeønskninger.