Snart faller avgjørelsen – dette betyr den for deg

– Men investeringsoppgangen blir ikke gjentatt til neste år, og vi ser nå at leverandørindustrien har begynt å nedjustere sine vekstforventninger for de påfølgende kvartalene. Vekstforventningene er nå også lavere blant øvrige næringer som ikke leverer til oljevirksomheten.

Spesielt innen eksportsektoren er vekstforventningene nedjustert, og dessuten preget av større usikkerhet.

– I alt er det klart at veksten i norsk økonomi er rundt toppen nå, og vi må regne med at det tar seg markert ned allerede fra neste år. I dette bildet trenger vi ikke økte renter.

Nordea tror på renteøkning

I begynnelsen av september uttalte Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til TV 2 at han hadde stor tro på at renta skulle heves.

– Vi får en renteøkning på september-møtet. Det skal skje overraskende ting de neste dagene for at det ikke blir en renteøkning på september-møtet, sa Bruce.

Med rentebeslutningen like om hjørnet, bekrefter Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen at banken spår en nært forestående renteøkning.

– Vi tror Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Renta går opp fordi det går veldig bra i norsk økonomi. Det skapes mange nye jobber, arbeidsledigheten er lav og på vei videre ned og lønnsveksten er på vei opp. I tillegg er kronekursen rekordsvak, sier Olsen.

Sjeføkonomen tror samtidig Norges Bank vil si at renteutviklingen videre er mer usikker.

– De vil imidlertid antyde at det er mer sannsynlig at renta skal videre opp enn det motsatte. Det er særlig situasjonen internasjonalt med handelskrig og brexit som skaper usikkerhet, også for utviklingen i norsk økonomi, sier Olsen.

DNB tror på uendret rente

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets understreker at det er stor usikkerhet rundt hva Norges Bank vil gjøre, og at DNB derfor er usikre på om det vil bli en renteheving eller ikke.

– Vi tror likevel mest på at renten holdes uendret. Det er på tross av at vi for øyeblikket har en veldig solid makroøkonomi, en kapasitetsutnyttelse litt over normalt og svak kronekurs, som kunne tilsi at Norges Bank bør heve renta. Men vi mener denne oppturen er kortvarig og at Norges Bank må se lengre fremover, sier Fjære.

I likhet med andre eksperter peker hun på usikkerhet internasjonalt som en viktig faktor.

– Dette gjør at vi tenker Norges Bank har lite å tape på å vente litt og se. Det ser ikke så bra ut om de hever nå og må kutte senere.

Norsk økonomi påvirkes

Professor Ragnar Torvik ved institutt for samfunnsøkonomi på NTNU tror også Norges Bank holder renten uendret på september-møtet. Årsaken er økende internasjonal uro og fallende vekst internasjonalt.

– Jeg tror Norges Bank vil avlyse minst én av de renteøkningene de tidligere har varslet skal skje. Så jeg tror ikke på mer enn maksimalt én renteøkning det kommende året.

– Hvordan vurderer du situasjonen i norsk økonomi?

– Veksten internasjonalt bremser opp, og det gir negative impulser for norsk økonomi. Det er ikke så alvorlige presstendenser i verken arbeidsmarkedet eller boligmarkedet som tilsier at det haster å få opp renten.

Hva betyr det for deg?

Dersom Norges Bank velger å holde renta uendret torsdag, er det på kort sikt gode nyheter for mange nordmenn. Særlig for dem som har lånt penger til over pipa.

Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglån blir dyrere.

– Når renta holdes uendret, blir rentene på boliglånet lavere i lengre tid enn det det så ut som for noen måneder siden, sier Torvik.

Samtidig er det ikke bare negativt at renta settes opp. En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi.

På lengre sikt kan renteøkninger derfor føre til mer å rutte med for husholdningene, gjennom lavere arbeidsledighet og høyere lønnsvekst.

Økte renter har gjerne stor innvirkning på boligmarkedet. Når rentene blir høye, får færre råd til å kjøpe ny bolig, og boligprisene går ned.



En annen effekt av renteøkningen kan være at den norske kronen styrker seg, som potensielt kan hjelpe nordmenn som handler på nett eller reiser til utlandet.