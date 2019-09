Det er fortsatt full strid i regjeringen etter at Venstres Abid Raja fredag gikk ut og kritiserte regjeringskollegaene i Fremskrittspartiet for å drive «brun propaganda».

Raja siktet særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter, og omtaler dette som «brun retorikk».

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), krevde lørdag en unnskyldning fra Raja. I går gjorde også partileder Siv Jensen det samme. Likevel er det lite som tyder på at det kommer noen unnskyldning fra Venstre.

– Bør forlate regjeringen

Per Willy Amundsen sier det er på sin plass at Frp setter foten ned og reagerer på Venstres beskyldninger.

– De må ta konsekvensene av sitt eget syn, og forlate regjeringen, sier Amundsen til TV 2 i dag.

Sett i lys av Rajas uttalelser på fredag sier den tidligere justisministeren at han har problemer med å forstå hvorfor Venstre ønsker å sitte i regjeringen.

– Dersom Venstre mener at Frp er et brunt parti, og setter hakekors på oss, så kan jeg ikke fatte at de ønsker å sitte i regjering sammen med oss, sier Per Willy Amundsen.

Amundsen får støtte fra blant andre fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen, som ikke kjenner seg igjen i Rajas uttalelser.

– Abid Raja har vel egentlig aldri akseptert noen ting, sier hun og legger til:

– Jeg håper Erna og Trine rydder opp i dette. Jeg kjenner meg ikke igjen som en brunskjorte. Sånn som dette kan vi ikke ha det. Hvis han ikke kan samarbeide med Frp, så får han gå ut av regjeringen, sier Gustavsen.

Solberg vil legge saken bak seg

Statsminister Erna Solberg sier i dag til TV 2 at hun ikke krever en beklagelse fra Trine Skei Grande, som har stilt seg bak Rajas uttalelser. Statsministeren mener at de to partilederne må ordne opp i konflikten seg i mellom.

– Nå synes jeg vi skal komme videre, og ikke gi stemplinger på hverandre, og så skal vi jobbe med regjeringens viktige prosjekter, sier Solberg.

– Du har tatt avstand fra det begge to har sagt, men likevel krangler de videre. Har du mistet din autoritet?

– Jeg mener at det er viktig at vi diskuterer substans i saker, så har jeg sagt at jeg synes det var grunnlag i valgkampen å være uenig i noen av de sakene Fremskrittspartiet la frem. Nå synes jeg det er på tide at regjeringen går videre, og jobber med alt det fine vi har lagt inn i statsbudsjettet, og sørger for at vi har fokus på at vi skal gjøre Norge enda sterkere framover, sier Solberg.