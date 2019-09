Valencia valgte å sparke trener Marcelino forrige uke – til tross for at han forrige sesong ledet laget til topps i Copa del Rey og sikret klubben Champions League-fotball denne sesongen.

Den avgjørelsen har fått det til å koke over for spillerne i Valencia-troppen. Den nyansatte treneren Albert Celades var den eneste som møtte pressen etter 2-5-tapet mot Barcelona i den forrige La Liga-runden.

Se hvordan Barcelona herjet med Valencia øverst!

Samtlige spillere nektet å møte pressen, inkludert den offisielle rettighetshaveren TV La Liga, i protest mot klubbens behandling av forgjengeren Marcelino.

Spillerne må betale boten

Mandag bekrefter Valencia overfor ESPN at kun hovedtrener Celades vil møte pressen for å snakke før Champions League-oppgjøret mot Chelsea på Stamford Bridge. Spillerne vil igjen unnlate å snakke med pressen i protest mot klubbens avgjørelse om å sparke Marcelino.

UEFA-reglementet sier at både hovedtreneren og minst en spiller må møte på de obligatoriske pressekonferansene i forkant av kampene i Champions League. Valencia kan derfor vente seg en kraftig bot av UEFA ettersom ingen av Valencia-spillerne vil stille opp for å snakke med pressen.

Den Valencia-baserte avisen Las Provincias rapporterer imidlertid at Valencia har bestemt at bøtene fra UEFA vil bli oversendt spillerne, som dermed må punge av egen lomme.

Valencia-spillerne har tatt til sosiale medier for å uttrykke sin frustrasjon over sparkingen av Marcelino.

Míster, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista. pic.twitter.com/8W2y2fGGzv — Dani Parejo (@DaniParejo) September 11, 2019

– Sparket fordi jeg vant Copa del Rey

Forsvarsspilleren Ezequiel Garay skrev på Twitter at klubbens avgjørelse ikke var rettferdig, mens kaptein Dani Parejo gjorde det klart på Twitter at Marcelino ikke fikk lov av klubbledelsen til å gjøre jobben sin i Valencia.

Marcelino selv forklarte på en pressekonferanse at treneren mente at han fikk sparken fordi han ledet klubben til topps i Copa del Rey forrige sesong.

Han mente at han ble straffet fordi han prioriterte å vinne cupen, fremfor å fokusere på La Liga. Valencia vant Copa del Rey etter å ha slått gigantklubben Barcelona 2-1 i Sevilla 26. mai. Klubben endte på fjerdeplass i La Liga forrige sesong.

– Jeg er helt sikker på at det som utløste sparkingen var Copa del Rey. I løpet av sesongen fikk jeg direkte beskjeder fra folk i klubben om at vi måtte unngå å fokusere på Copa, og heller satse på ligaen. Men fansen ønsket at vi skulle kjempe om troféet i cupen. Det samme ønsket spillerne og trenerteamet mitt. Men jeg kunne ikke ane at dette skulle føre til denne siutasjonen, sa en oppgitt Marcelino da han møtte pressen etter sparkingen, ifølge ESPN.