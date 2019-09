Øverst ser du Barclonas målfest uten Messi mot Valencia i helgen

Den argentinske superstjernen har gått glipp av sesongens fire første seriekamper på grunn av en leggskade. Uten ham har Barcelona tatt sju poeng så langt.

Mandag trente Messi imidlertid for fullt sammen med lagkameratene, og Barcelona melder på sitt nettsted at han er klarert for spill.



Dermed er han også med i troppen som satte kursen mot Tyskland.

Det er samtidig ikke helt sikkert at angriperen spiller mot Dortmund tirsdag kveld.

– Vi må se om jeg kan komme tilbake mot Borussia Dortmund eller Granada (neste helg). Jeg har ingen dato, sa Messi før helgen.

Argentinerens skade har åpnet opp for at 16-åringen Anssumane Fati har fått spilletid offensivt for Barcelona. Supertalentet fra Guinea-Bissau har imponert stort med to scoringer og en målgivende pasning i løpet av 116 minutter med førstelagsfotball.

