Biolog Kolbjørn Mohn Jenssen har på oppdrag fra Matkontrollen tatt stikkprøver av tørket og fersk sopp som selges hos Meny og Coop Mega. Han mener flere av funnene kan gi matforgiftning.

Risikerer matforgiftning

Stikkprøvene viser at det både hos Meny og Coop Mega selges fersk kantarell av dårlig kvalitet. Men det er det den tørkede soppen Jenssen er mest skeptisk til.

– En soppkontroll ville aldri sluppet det her gjennom, sier Jenssen om funnene han har gjort.

BEDERVET SOPP: Jenssen mener den tørkede soppen viser tegn til å ha vært bedervet før den ble tørket. Foto: Matkontrollen/TV 2

Ifølge Jenssen viser flere av de tørkede kantarellene i butikken tegn til å ha vært bedervet før de har blitt tørket. Dette mener Jenssen en vanlig forbruker vil ha vanskeligheter med å oppdage.

– Du risikerer da å bli matforgiftet, sier Jenssen.

Stopper importen

Bama, som importerer den tørkede soppen til Norge, sier til Matkontrollen at soppen ikke burde kommet til butikkene.

– Nå har vi stoppet å importere fra det landet inntil vi finner ut hvorfor det ikke har blitt stoppet tidligere, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen.

Gulbrandsen sier at den tørkede soppen ikke har holdt god nok standard, og at dårlig vær har gjort det utfordrende.

– Våt sopp er vanskeligere å rense. I tillegg må den tørkes på høyere temperatur i lengre tid, som også gir et resultat som er en mørkere sopp som virker mer innskrumpet, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen sier at de har gjort analyse av soppen og at resultatene viser at soppen er trygg å spise.

Funn av dårlig kantarell

Kolbjørn Mohn Jenssen er heller ikke imponert over den ferske kantarellen som selges hos Meny og Coop Mega.

RÅTTEN KANTARELL: Jenssen fant råtten kantarell både hos Coop Mega og Meny. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Det er gammel, dårlig sopp som ikke er mat, sier Jenssen til Matkontrollen.

Jenssen sier at flere av de ferske kantarellene er råtne, og at man kan bli matforgiftet av å spise de.

– Hvis du ikke har nok kunnskap og ikke renser ut alt det dårligere, så får du i beste fall magesjau, i verste fall solid omgangssyke og matforgiftning, sier Jenssen.

– Sterkt beklagelig

Meny sier til Matkontrollen at de har strenge kvalitetsrutiner i sine butikker, og at funnene er sterkt beklagelig.

TØRKET SOPP: Kolbjørn Mohn Jenssen mener man kan bli syk av å spise denne soppen. Foto: Matkontrollen/ TV 2

– Vi har vært i kontakt med de to butikkene som hadde kvalitetsavvik, og sendt en påminnelse til alle øvrige butikker om viktigheten av å følge rutinene, sier kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne.

Coop beklager og sier til Matkontrollen at de skal gjøre sitt ytterste for å forbedre seg.

– Dette handler om at rulleringen av varer ikke har vært god nok. I en så stor butikk jobbes det hele tiden med varepåfylling og kontroll av kvalitet, men her har man rett og slett ikke vært flink nok, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.