«Riktig» sittestilling hjelper ingenting mot vond rygg

– Fokuset bør egentlig skiftes fra anbefalinger om sittingstillinger og det å sitte mindre til «beveg deg mer». I et folkehelseperspektiv er nok problemet iallefall at mange av oss er for inaktive og at dette påvirker vår generelle helse, sier Øverås.

Sammensatte forklaringer

Den vanligste ryggplagen, er den som vurderes som uspesifikk. Det vil si at man ikke klarer å identifisere en spesifikk smerteårsak. Det finnes flere potensielle fysiske, psykiske, sosiale, genetiske og helsemessige faktorer som kan spille inn.

– I forhold til ryggplager ser man at folk med fysiske krevende jobber, andre fysiske og mentale utfordringer, samt de som røyker, er overvektig, inaktive eller har generelt dårlig helse, har større risiko for å rapportere ryggsmerter. Bilde ser nokså likt ut for nakkeplager.

– Går ofte fort over

Heldigvis går de fleste ryggplager nokså fort over, selv om tilbakefall også er vanlig. Øverås er opptatt av at man ikke skal gå rundt og kjenne etter smerter, og hun advarer mot å la plagene ta for mye rom i livet.

– Hvis man blir bekymret eller veldig plaget kan man oppsøke helsepersonell for rådgivning og opplysning. Kanskje er det behov for manuell behandling og/eller et mer strukturert treningsopplegg.

Det finnes ingen råd, treningsoppskrift eller behandling som fungerer for alle. Har man en tendens til å få vondt i rygg og nakke, tipser Øverås om å få bedre innsikt i eget liv - en ubalanse her kan være en kilde til problemene dine.

Plages du med vond rygg, er Øverås' tips å tenke gjennom følgende punkter: