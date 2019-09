1. februar i fjor ble tilværelsen snudd på hodet for familien Bergland i Nordreisa i Troms.

På vei inn gårdsplassen hjemme etter en skitur med sønnen Markus (13), oppdager mor Line Bergland (35) at huset er fullt av mørk røyk.

Etter å ha opplevd brann hos en nabo kun et par år tidligere, ønsket ikke Bergland å utsette sønnen for mer traumer enn nødvendig. De reiste derfor rett til naboen for hjelp, i stedet for å prøve å slokke den store brannen selv.

– Naboene var enestående, de tok godt vare på oss frem til redningsmannskap og familie kom, sier en tydelig rørt mor i programmet.

Fikk nytt hus

Brannen, som mest sannsynlig startet som en ulmebrann fra pipa, gjorde at huset ble ubeboelig og måtte rives. Litt over ett år senere kunne familien flytte inn i nytt hus, med hjelp fra TV 2-programmet Brente Minner.

Fyring og tømming av ildsted Forsikringsbransjen har de siste tre årene (2016-2018) registrert ca 3250 branner og brannskader som har startet i ildsteder, til en samlet kostnad på nær 357 millioner kroner. I Troms har forsikringsbransjen registrert 140 branner som har startet i ildsteder, som peis og ovner, til en samlet kostnad på over 17 millioner kroner. Fra og med 2016 til august 2019 har Fremtind, blant forsikringskundene til SpareBank 1, registrert nær 450 pipebranner til en samlet erstatning på snaue 28 millioner kroner. Blant SpareBank 1 sine forsikringskunder i Nord-Norge har Fremtind registrert 82 pipebranner til en samlet kostnad i overkant 4.3 millioner. Familien Bergland fra Nordreisa fikk hjemmet sitt utbrent og ødelagt etter en pipebrann. Man regner det som trygt å fyre i ovnen for å holde varmen når det er kaldt ute. Er man usikker på tilstanden til ovnen og spesielt pipeløpet, ta kontakt med feieren. Dette kan være lurt å huske på, gjerne når man bytter bolig. Thereses sjekkliste for å forebygging av pipebrann: Bruk tørr ved når du fyrer

Sørg for å ha god trekk til det blir skikkelig fyr

Nyere ovner trenger mindre ved enn eldre ovner

Ikke bruk gammelt julepapir eller brukte melkekartonger som oppfyringsbriketter. Når dette tar fyr, kan det dannes beksot, som igjen kan føre til pipebrann

Piper trenger regelmessig feiing. Sørg for å sette ut stigen når du får varsel fra kommunen at feieren kommer på besøk

Teamet, som består av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind, hjalp familien med å innrede stue og kjøkken.

– I begynnelsen var vi veldig spente på hva som ville skje, for det var litt sjokk da man kun fikk se deler av innredningen på forhånd, sier Kjetil Bergland (37) til TV 2.

– Men til syvende og sist, når alt kom inn i huset og man fikk se helheten, ble vi veldig fornøyde. Det ble veldig bra, og vi trives kjempegodt.

Han forteller at de har beholdt alt av interiør slik Brente Minner forlot det, men at de har flyttet litt på «ting og tang», som skap og hyller.

Fortrengt minnene

I dag lever familien på fire igjen som normalt i det nye huset på branntomten, som for øvrig er bygget så brannsikkert som mulig.

– Savner dere det gamle huset?

– Nei, nå har vi heldigvis fortrengt det og begynt på nytt. Det føles veldig trygt også, det skal jo godt gjøres at det brenner i et sånt hus, forteller Kjetil Bergland til TV 2.

Se Brente Minner på TV 2 tirsdager klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo!